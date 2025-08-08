Letícia Colin posa em ensaio conceitual e reflete sobre nova fase: ‘Novos sonhos’

Letícia Colin, de 35 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (7), ao divulgar fotos com um toque de nudez conceitual em suas redes sociais. Nos cliques, a atriz surge com os cabelos soltos e longos, cobrindo o corpo com flores, em um registro artístico e delicado.

Na legenda, ela compartilhou uma mensagem poética sobre suas novas aspirações: “Tenho carinho pelos meus novos sonhos: aulas de kung fu, banhos em lagos quentes, cheiro de grama e neve em seguida. Me tornar quem eu sou me deixa em paz e em chamas. Tem muita coisa boa vindo aí… Fica pra ver”, escreveu.

A publicação rendeu elogios de fãs e colegas de profissão. “Que lindeza!! Poesia pura!”, comentou Leticia Spiller. Juliana Paes reagiu com um “Amei” e um emoji de fogo, enquanto Giovanna Lancellotti escreveu: “Uau”. Confira: