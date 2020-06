Letícia Colin fala sobre maternidade: “mistura de amor com pavor”

Na terça-feira (16), Letícia Colin participou de uma live no Canal Brasil e, entre temas como novelas e próximos trabalhos, contou como está sendo a maternidade. A atriz é mãe de Uri, de sete meses, fruto da relação com o ator Michel Melamed.

“É uma mistura de amor com pavor, expectativa, ansiedade e cansaço. Ser mãe é muito mais complexo do que eu imaginava, mas eu estou amando”, disse Letícia Colin durante a entrevista com Simone Zuccolotto.

A atriz também disse que tem aprendido nesse período de quarentena e até mudado a postura por ser mãe. “Primeiro, eu aprendi a fazer uma faxina que vou te falar, mas também a questionar esse lugar da produtividade, sabe? Que a gente tem que ser muito produtivo, muito proativo. E não tem que ser! Eu sou mãe agora de um bebê de sete meses e eu tenho dito assim ‘desculpa, eu não consigo, não dá’ com uma dignidade que é importante a gente ter”.

Letícia tem compartilhado todos os momentos mais fofos com seu filho Uri nas redes sociais. No último dia 9, a atriz publicou em seu Instagram um vídeo dela e o marido cantando ao dar papinha para o filho.

“Aquele hit que a gente já reinventa. Boa noite para quem não conseguiu postar esse vídeo desde às cinco e doze da manhã”, disse a atriz em sua conta na rede social. Confira o momento fofo abaixo: