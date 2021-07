Leticia Bufoni ganha pela 6ª vez o 1º lugar no XGames

Reprodução Instagram Letícia Bufoni

Antes de embarcar para Tóquio, Letícia Bufoni fez história. Neste sábado, a skatista conquistou a medalha de ouro na etapa da Califórnia dos X-Games, nos Estados Unidos, o seu quinto título na modalidade street. Com isso, se tornou a maior vencedora da categoria na história do torneio — foi a sexta medalha de ouro da atleta brasileira.

Ela dividiu pódio com a americana Samaarria Brevard, que ficou com a prata, e com Poe Pinson, que faturou o bronze. Letícia também se tornou a mulher com mais medalhas da história dos X-Games, com 11 no total. Letícia ficou com o ouro em sua última volta, que teve execução praticamente perfeita e rendeu pontuação suficiente para ultrapassar as adversárias e ficar com o ouro.

Em breve Letícia Bufoni embarcará para Tóquio para competir nos Jogos Olímpicos. Atual número 4 do ranking mundial, ela faz parte da delegação brasileira da categoria street feminino, que também conta com Pâmela Rosa e Raíssa Leal. O trio pode fazer com que o país conquiste pela primeira vez um pódio completamente brasileiro em uma modalidade em uma Olimpíada. A participação de Letícia Bufoni, Pamela Rosa e Raíssa Leal nos Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerá em 25 de julho às 21h, pelo horário de Brasília.