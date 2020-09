Letalidade da Covid-19 no RJ é quase três vezes maior do que média mundial

Fernanda Frazão/Agência Brasil Os banhos de mar e os esportes marítimos estão permitidos na capital, no entanto, a prática de jogos na areia como a altinha ainda não

Quase seis meses após registrar seu primeiro infectado pelo novo coronavírus (Sars-coV-2), a cidade do Rio de Janeiro apresenta uma das maiores taxas de letalidades não apenas do Brasil, mas do mundo: 10,7%.

Ou seja, o município tem uma taxa de letalidade de Covid-19 quase três vezes maior do que as médias brasileira e mundial. Os dados são do MonitoraCovid-19, do Icict/Fiocruz, com apuração de Ancelmo Gois.

Covid-19 no Rio

A crise de saúde no estado do Rio de Janeiro teve vários capítulos desde o início da pandemia no Brasil. Entre os principais, secretários de governo suspeitos de desviar dinheiro público, a instauração do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel e a crise na gestão da entrega dos sete hospitais de campanha, prometidos até o dia 30 de abril.

Só nas últimas 24 horas no município do Rio de Janeiro, foram 29 novos óbitos e 121 casos confirmados. Ao todo, a cidade já contabiliza 9.663 vítimas da Covid-19 e 90.466 infectados desde março.