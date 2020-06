Leonardo revela que mantinha relações secretas com garotas de programa

Leonardo, que participou de uma live com seu filho Zé Felipe, revelou que gastava o dinheiro dos seus shows com prostitutas

Não é novidade para ninguém que Leonardo tem fama de mulherengo há um bom tempo. Em sua turnê “Cabaré“, que protagonizava ao lado de Eduardo Costa, ambos deixavam claro esse lado com declarações e piadas de cunho sexual, principalmente as que envolviam mulheres. Após a última live sertaneja da dupla, o contrato foi rompido e Leonardo já programa seu show online solo, que irá ocorrer no próximo dia 27.

Leonardo, que acabou de anunciar uma live sertaneja conjunta com Gusttavo Lima, antecipada em primeira mão pelo Movimento Country, participou de uma live interativa de seu filho, Zé Felipe, que aconteceu no último domingo (21). Na ocasião, pai e filho conversaram e interagiram com o público e, cheio de bom humor, o cantor fez uma revelação um tanto quanto íntima.

Leonardo, quando questionado por Zé Felipe sobre o que fazia com o dinheiro que ganhava em seus shows no início de sua carreira, respondeu de forma clara que era com garotas de programa. O filho então brincou, aos risos: “Ali você ganhava, ali você deixava tudo”.

O cantor completou, dizendo que as mulheres que saía passavam necessidade: “Tudo, tudo. Para que que eu queria dinheiro, para quê? E as coitadinhas tudo passando perrengue. Eu dizia: ‘leva. Amanhã vou cantar de novo. Deus há de dar voz e deu’. Mas eu não posso falar isso. Não vou mentir para o meu filho”.

A declaração pegou muitos de seus fãs de surpresa, pois não imaginavam que Leonardo teria a liberdade e audácia e liberdade de contar sobre isso tão abertamente. O cantor, que recentemente passou por um grande susto ao lado de Gusttavo Lima em uma pescaria, não comentou mais sobre o assunto.

Polêmicas e fim do “Cabaré”

A última live “Cabaré” ainda assombra a carreira de Leonardo e Eduardo Costa. Após uma série de declarações polêmicas de Eduardo, que incomodaram a audiência e os patrocinadores, Leonardo não quer mais se apresentar mais ao lado do seu parceiro de turnê, o que resulta no afastamento definitivo das estrelas.

O afastamento entre Leonardo e Eduardo Costa já tinha acontecido parcialmente antes da transmissão. A turnê “Cabaré” já tinha chegado ao fim há anos e a live sertaneja só aconteceu após exigências de patrocinadores. Após o rompimento, Eduardo Costa revelou que iria prosseguir com a live “Cabaré”, mas dessa vez com outros convidados especiais, tendo prometido, ainda, tocar o terror em sua próxima transmissão.

(*Movimento Country)