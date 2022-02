The Music Journal Brazil Leonardo proibe Zé Felipe de fazer dois shows no mesmo dia a noite

Leonardo , de 58 anos , pai de Zé Felipe , proibiu o seu filho de fazer dois shows no mesmo dia no período da noite. Tal proibição vem do medo de um possível acidente aéreo.

Segundo Leonardo , nos últimos tempos estão acontecendo muitos acidentes aéreos no Brasil, o que fez ele ficar antenado e proteger o seu filho de tal ameaça.

Fazendo bastante sucesso com os hits que estão na boca dos fãs, Zé Felipe duplicou sua agenda de shows, com isso, tem andado bastante em seu jatinho particular.