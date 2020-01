Leonardo passa por perrengue e é socorrido pelo filho Zé Felipe

Na noite da última quinta-feira (03), Danilo Gentili e Marcelo Freixo (PSOL-RJ) trocaram farpas na internet. Por meio de sua conta no Twitter, o apresentador do SBT alfinetou uma fotografia do deputado federal.

Danilo Gentili e Marcelo Freixo

“Embora eu não consiga ver os negros, trans e pobres nessa foto sabemos que eles estão muito bem representados, afinal são eles que estão pagando essa sua conta aí na Europa”, escreveu Danilo Gentili . Em rebate ao apresentador do SBT , Marcelo Freixo alfinetou: “Quem está pagando essa conta é você. Você que perdeu na justiça e me permitiu viajar pra cá”.

Em seguida, Danilo reagiu dizendo que Freixo teve a viagem paga pela população, que “banca os luxos de vagabundos”. Além disso, o humorista ironizou a posição ideológica do deputado. “Sim, eu também banquei. Todos nós que trabalhamos bancamos os luxos de vagabundos como você. Aliás, mais uma vez você agindo como o verdadeiro socialista: viaja e bebe com o dinheiro dos outros, e não se envergonha. Sempre gozando com o pau dos outros. O que esperar de um hipócrita?”.

Danilo Gentili briga com seguidor no Twitter

O quebra-pau continuou com Freixo. “Também não! Foi exclusivo! Foi o valor que você pagou por falar bobagem. Aprenda! Te envio mais fotos em breve!”, escreveu o deputado do PSOL. Como resposta, Gentili publicou: “O que paguei não banca nem a sua passagem executiva. Sabemos que quem banca mesmo tuas regalias são os impostos que pagamos”.

Em abril de 2019, Danilo Gentili foi condenado a pagar R$ 20 mil a Freixo por sugerir que ele tinha envolvimento com black blocs e ironizar a relação dele com a ex-mulher.