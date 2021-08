Leonardo Miggiorin estreia peça inspirada em famosa literatura infantil; saiba!

Helena Mello/Divulgação Leonardo Miggiorin





Leonardo Miggiorin, que estreou neste fim de semana, ao lado de Thays Parente e grande elenco, o musical “João e Maria”, baseado no conto de fadas reunido pelos Irmãos Grimm, mostrou estar esperançoso com o retorno das atividades culturais.

“O palco é meu ofício, e, neste momento, com toda responsabilidade, estamos retomando o contato com o público. Acredito que agora muitos projetos surgirão”, começou dizendo o ator mineiro, que está longe do vídeo desde o término de “Jezabel”, que foi ao ar pela RecordTV, em 2019.





Aliás, investindo na carreira e prestes a se formar em Cinema e em Psicodrama, também contou que a direção é um caminho para criar novas possibilidades. Tanto que, misturando a sétima arte com a psicologia, vai dirigir seu primeiro curta-metragem, pela Academia Internacional de Cinema, neste semestre.

Helena Mello/Divulgação Thays Parente e Leonardo Miggiorin





Mas, voltando a falar sobre o espetáculo, que é dirigido por Bruno Souza e conta com vinte e cinco figurinos, bailarinos e cantores que narram a história dos irmãos que saem pela floresta a pedido da mãe em busca de mantimentos, mas acabam perdidos, ele está em cartaz no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, com sessões aos sábados e domingos, às 15h30.