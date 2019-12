Leonardo DiCaprio critica garimpo em áreas indígenas brasileiras

Leonardo DiCaprio postou nesta quinta-feira (26) uma imagem de um encontro entre povos indígenas brasileiros, onde aparecem formando as palavras “Fora garimpo” em denúncia às extrações ilegais de minério nas terras das etnias Yanomami e Ye’kwana, em Roraima e no Amazonas.

Leia também: Leonardo DiCaprio responde acusação de Bolsonaro sobre Amazônia









Leia também: Afundou o Titanic? Acusação de Bolsonaro a Leonardo DiCaprio vira meme na web

” Fora garimpo ” – uma poderosa mensagem dos povos Yanomami e Ye’kwana do Norte do Brasil para o mundo. Apesar das leis brasileiras considerarem ilegal a mineração nas terras indígenas Yanomami, milhares de garimpeiros entraram recentemente no parque, uma das maiores reservas indígenas do Brasil, e espalharam malária e contaminaram os rios com mercúrio”, escreveu Leonardo DiCaprio .

Leia também: Leonardo DiCaprio elogia Greta Thunberg: “Uma líder do nosso tempo”

“A invasão ocorre após o corte no orçamento das operações policiais da Amazônia no Brasil, deixando as áreas protegidas vulneráveis ​​à exploração. A última vez em que houve uma invasão dessa escala foi na década de 1980, quando cerca de um quinto da população indígena morreu devido à violência, à malária, à desnutrição, ao envenenamento por mercúrio, entre outras causas. Em um recente encontro das lideranças Yanomami e Ye’kwana, os povos enviaram uma carta às principais autoridades do Executivo e do Judiciário brasileiro. “Não queremos repetir essa história de massacre”, completou Leonardo DiCaprio .

O caso

No dia 27 de novembro, o G1 fez uma reportagem exibindo a denúncia dos povos indígenas do Amazonas e Roraima. As lideranças divulgaram uma carta aberta onde voltaram a falar sobre a presença de garimpeiros ilegais na região e alertaram para o risco de massacre.