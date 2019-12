Léo Santana e Lorena Improta são vistos juntos em igreja em Salvador

Muito especula-se sobre a volta do casal Léo Santana, cantor de axé, e Lorena Improta, ex-bailarina do Faustão , afinal de contas os dois tem sido visto juntos com frequência. O casal tinha anunciado o fim do noivado em maio deste ano.

Lorena Improta e Léo Santana





Na manhã desta sexta-feira (20), o ex-casal (ou seria atual?) foi filmado durante um evento de uma igreja em Salvador . Nas imagens, Léo Santana e Lore aparecem caminhando próximos um do outro ao lado de outros fiéis. Assista: