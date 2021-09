Leo Picon é processado por chamar criança de “traficante”

Divulgação/Pedrita Junckes Leo Picon é vai ser alvo de processo

Leo Picon bem que tentou se explicar, afirmar que estava fazendo um personagem e que não havia humilhado ninguém, principalmente o garoto a quem chamou de ‘traficante de Recife’ , mas nem todos viram com bons olhos o posicionamento dele no Instagram Stories.

A advogada criminalista Virgínia Rodrigues foi uma delas. Após dizer que, “se fosse a mãe da criança, filmada sem autorização, o processaria”, ela se colocou à disposição (assim como outros colegas de profissão) para ingressar com ação sem custo algum e com toda indenização destinada à família.

Depois, Virgínia voltou às redes sociais para agradecer aos que ofereceram ajuda. “Nós já localizamos e estamos em contato com os familiares, já estão todos cientes desse grupo que se dedicou a trabalhar com eles. Agora, vamos dar seguimento conforme orientação dos pais e tomar as medidas judiciais cabíveis nesse caso”, declarou.