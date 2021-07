Leo Jaime dá conselho na web: “Homens, não abracem mulheres e meninas por trás”

Reprodução/Instagram Leo Jaime





Mesmo de olho no desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Leo Jaime segue atento aos outros destaques do noticiário, por exemplo, o caso em que o pastor André Vítor passou a ser acusado de assédio por internautas depois de um vídeo viralizar na internet.

Sem citar nomes, ele retuitou uma mensagem de Carolina Morand, que é jornalista da CBN e apresentadora do podcast “Ao Ponto”, do jornal “O Globo”.

“Homens, não abracem mulheres e meninas por trás. A não ser que seja sua esposa, namorada etc., e vocês tenham essa intimidade”, começou dizendo, frisando que, por mais que não haja mal, seja brincadeira ou venha de alguém que tenha amizade com a família, “não importa, é abusivo e desconfortável”.

Ao ler o texto, Bárbara Gancia, ex-apresentadora do “Saia Justa”, do GNT, foi uma das primeiras usuárias do Twitter a interagir: “A mim podem abraçar à vontade. Mas precisa ter coragem porque eu mordo!”.

