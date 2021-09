Leo Jaime cutuca CNN Brasil e defende Evaristo Costa: “Te desejo a melhor sorte”

Reprodução/Instagram Leo Jaime e Evaristo Costa





A notícia da demissão de Evaristo Costa por telefone pela CNN Brasil, na última sexta-feira (3), continua repercutindo na web. Depois de Marina Ruy Barbosa, Marcos Mion, Fernanda Paes Leme, Ary Fontoura e Dony De Nuccio, chegaram a hora e a vez de Leo Jaime fazer o mesmo: se solidarizar e criticar a forma como o apresentador do “CNN Séries Originais” foi dispensado pela emissora.

“Quem faz isso com um profissional sabe que está estabelecendo um método que pode ser usado contra si. E será! Mas as portas podem não abrir jamais pra quem age assim. Te desejo a melhor sorte na vida”, escreveu o ator e cantor por meio do Twitter.

Para quem não viu, ele postou estas palavras nas redes sociais: “Desde o dia 1º de setembro, descobri que não faço mais parte da CNN. Sim, trabalhava na CNN, mas, ao voltar das férias, assistindo à chamada, notei a falta do meu programa. Liguei pra saber o motivo e fui informado de que havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo! ‘Seja feita a vossa vontade’. Quando me recuperar do ocorrido, dou mais detalhes. Livre na pista”.

Em nota, o canal de notícias informou que o contrato de Evaristo foi encerrado e seu projeto retirado do ar por “decisão estratégica e de programação”.

Quem faz isso com um profissional sabe que está estabelecendo um método que pode ser usado contra si. E será! Mas as portas podem não abrir jamais pra quem age assim. Te desejo a melhor sorte na vida 🙏🌹 https://t.co/z10jHgozf4 — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) September 3, 2021









Novidade na área

Vinícius Mochizuki/Divulgação Vanessa Machado





Vanessa Machado, que pôde ser vista recentemente na reprise de “Laços de Família”, de Manoel Carlos, no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, está fazendo sucesso com seu canal no YouTube e com o lançamento de mais um item da linha Eight Facial Foam by Vanessa Machado , que criou em parceria com a Dermociência. Trata-se de uma espuma de limpeza voltada para mulheres acima dos trinta anos.

“Meus produtos são desenvolvidos para humanos e testados neles. Me preocupo também com impacto ambiental, por isso é biodegradável. Estou muito feliz em poder contribuir com a beleza e autoestima femininas”, manifestou-se a atriz e empresária em rápido bate-papo com o iG Gente .

Inscrições abertas

Divulgação Cristina Mendonça, Elisa Ponte e Tatiana Barbieri





A partir desta segunda (5), um novo concurso promete ser mais um trampolim para a fama. Trata-se do “Miss Bela do Brasil”, no qual vinte e sete candidatas, de diferentes regiões brasileiras, disputarão a coroa.

Além da participação da Miss Rio de Janeiro Cristina Mendonça, da repórter e Miss oficial Tatiana Barbieri e da Miss Simpatia Elisa Ponte, cinco jurados, entre artistas, jornalistas de moda e fotógrafos, ficarão responsáveis por ajudar a escolher a grande vencedora.

Fora o prêmio, a finalista terá a missão de representar o país no “Miss Bela América do Sul”. Na organização, está Vanessa Haddad, profissional especializada em assessoria de imprensa há mais de vinte anos.

“Seguimos trabalhando forte para abrir novos caminhos e brindar com oportunidades jovens com interesse em despontar sob os holofotes das passarelas”, destacou Haddad à coluna. O site para a inscrição é http://www.missbeladobrasil.com.br





Você viu?













Momento ímpar

Priscila Prade/Divulgação Thuany Parente





Thuany Parente, que se destacou em espetáculos como “Wicked”, “Rent” e “A Era do Rock”, está de volta aos palcos paulistanos como Gabrielle, uma das filhas da madrasta, no musical “Cinderella”, dirigido por Charles Möeller e Claudio Botelho, no Teatro Liberdade.

Ao descrever a sensação, a atriz e cantora, que estreou na TV na novela “Apocalipse”, da RecordTV, fazendo par com o ator Rafael Sardão, recorreu à palavra “emocionante”. “Ainda mais com uma história tão querida por todos nós, que fala sobre ter esperança e acreditar nos próprios sonhos”, declarou.

Outro motivo de comemoração para a artista que está preparando um EP autoral para este ano é a participação no longa-metragem “Me Sinto Bem com Você”, de Matheus Souza, disponível na Amazon Prime Video.

Nele, dá vida à estudante de cinema Vanessa, em uma antologia sobre cinco duplas diferentes lidando com o isolamento social em 2020. “Quando assisti ao filme pela primeira vez, fiquei tocada. Acho que é o tipo de obra que a gente vai poder revisitar de tempos em tempos e se lembr ar com afeto das pessoas que nos ajudaram a enfrentar este período”.

Aumenta o som!

Rodrigo Takeshi/Divulgação Pe Lu





Chegou às plataformas digitais, nesta sexta-feira (3), “Transbordar”, primeiro single da carreira solo do cantor, compositor e produtor Pe Lu, conhecido por seu trabalho na banda Restart e no duo eletrônico Selva. Ao lado de Pedro Altério, o músico canta sobre a ânsia da espera pelo momento com a pessoa amada.

“Eu e o Pedro éramos amigos de Instagram, e aí, num belo dia, ele me mandou a melodia. Sentamos então pra escrever, e nasceu ‘Transbordar’, que vem com uma mensagem de amor. Essa música, com certeza, guarda um pedaço de mim que venho ansiando pra colocar no mundo. Isso é a união de tantas coisas bonitas que tenho aqui, que nem sei dizer o tamanho da minha felicidade”, destacou o artista, ressaltando que o videoclipe já está disponível no YouTube.









Plantio e colheita

Divulgação TV Aparecida





Com uma história de muito trabalho, dedicação e bons frutos, a TV Aparecida completa dezesseis anos no próximo dia 8. Mesmo ainda tão jovem, ela já se destaca entre as quatorze maiores redes em abrangência, segundo a Anatel. Integra o grupo Rede Aparecida de Comunicação, composto pela Rádio Aparecida, que comemora setenta anos, e pelo Portal A12, que faz onze.

“A TV Aparecida nasceu com a missão de levar a boa notícia para o povo brasileiro, e desejamos que essa tarefa alcance as pessoas cada vez mais. Nosso compromisso é buscar conteúdos que contribuam para o desenvolvimento dos telespectadores, tanto no âmbito espiritual quanto no pessoal, no familiar e até no profissional. Por isso, em nossa grade, o público pode ver, além dos programas religiosos, o jornalismo, a prestação de serviços, as dicas de empreendedorismo, saúde, bem-estar e outros assuntos que o ajudem a buscar sempre o melhor para sua vida e sua família”, destacou o Irmão Alan Patrick Zuccherato, missionário redentorista e diretor de programação do canal católico.

Evento concorrido

João Passos/Divulgação Oscar Magrini, Matilde Mastrangi, Dila Oliveira e Sonia Menna Barreto





Ao lado da filha Carol Merola, a marchand de artes, apresentadora e empresária Dila Oliveira cortou o laço inaugural da Dila Oliveira Galeria, em São Paulo, no último dia 28. No espaço, localizado na Alameda Ministro Rocha Azevedo, no Jardim América, elas receberam as artistas plásticas Sônia Menna Barreto e Andrea Araujo, além do casal de atores Oscar Magrini e Matilde Mastrangi, entre outros convidados estrelados.