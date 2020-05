Léo Dias x Anitta: mulheres chamam jornalista de machista por atacar cantora

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Procure expressar sentimentos e ideias com naturalidade, leveza, flexibilidade e espontaneidade. Vale conversar mais, buscar novos pontos de vista, formar pontes, se sintonizar com as necessidades dos outros. Mas é preciso cuidado com discussões agressivas. Hoje Lua confronta Júpiter e Plutão: evite confrontos, disputas e desavenças. Você pode aproveitar para a autoavaliação e importantes descobertas. Vale também cuidar do corpo e das emoções com movimento e atividades físicas.

TOURO

Novos assuntos e novas intenções continuam em pauta. Com a Lua nova em Câncer , os encontros mais íntimos ficam favorecidos. A Lua confronta Júpiter e Plutão, mas sorri para Netuno: a saída para confrontos e disputas é a compaixão e o diálogo amoroso. Prefira sintonizar-se com temas elevados e transcendentais. Evite discussões, principalmente em família. As reações podem ser exaltadas. Continue atento para perceber se a carência está exacerbada, você pode também selecionar melhor as pessoas de sua convivência.

GÊMEOS

Uma postura mais cuidadosa e protetora é recomendada. Cuidado com palavras duras, utilize o diálogo para harmonizar e curar. Bom período também para cultivar a fé no Universo, em si mesmo e em seus sonhos mais elevados. A Lua nova se combina com Netuno: seja solidário, evite disputas improdutivas. Dê colo ou, se preciso for, peça colo. O Sol segue em seu signo: Você tem objetivos bem definidos? Procure manter o foco, estabeleça prioridades e organize a agenda para não desperdiçar essa energia.

CÂNCER

Velhos modelos já não servem mais, o céu o convida a mudar, trocar de pele. A Lua nova segue em seu signo e você está mais sensível, em pleno final de um ciclo solar: aproveite para cuidar de si mesmo. Continue a questionar-se para perceber o que deve ser abandonado, concluído e deixado para trás. Hoje a Lua confronta Plutão , prefira se resguardar de situações conflituosas, as reações podem fugir do controle. Procure elevar os sentimentos, prefira demonstrar seu afeto, seu carinho e seu cuidado às pessoas que ama.

LEÃO

O período bom para a comunicação contínua, você pode fazer contatos interessantes. O Sol segue em Gêmeos e a Lua segue em Câncer, favorecendo as relações sociais e as demonstrações de carinho. Aproveite para cuidar também de assuntos relativos ao lar à família. Vale prestar mais atenção com o que diz, pois pode encontrar reações hostis. A Lua se desentende com Plutão, mas se combina com Netuno: o antídoto para a sede de poder é a compaixão. Qualquer limpeza que promover agora se revelará sadia e benéfica.

VIRGEM

Procure abrir seu coração e fortalecer seus laços de afeto. Com a Lua nova em Câncer é importante extravasar as emoções e procurar entendê-las. Lembre-se que emoções estagnadas resultam em doenças. Lua e Plutão pedem cuidado com discussões delicadas no período da tarde, melhor evitar situações de risco. Este é um momento para limpar os sentimentos, abrir-se para novidades. Vale se encantar com um filme, uma música, buscar o contato com a natureza e buscar terapias que promovem curas emocionais.

LIBRA

Com a Lua nova em Câncer, é hora de virar a página em muitos assuntos. Aproveite o período para cuidar-se mais. Procure criar uma atmosfera de aconchego com palavras reconfortantes e curativas. Hoje a Lua se desentende com Plutão, é preciso um cuidado maior para não ferir os sentimentos dos outros. Vale expressar-se com gestos, atitudes e palavras doces. Carinho, cuidado e acolhimento são as qualidades em destaque. Reserve momentos para ficar sozinho, refletir, compreender os conflitos internos para dissipá-los.

ESCORPIÃO

Quanto mais tranquilidade e introspecção, melhor. A Lua nova segue em Câncer e confronta Plutão, a impaciência pode gerar conflitos que fogem do controle. Melhor evitar ambientes aglomerados e situações arriscadas. Cresce a importância de compreender as emoções, cultivar solidariedade e compaixão, buscar segurança e apoio. O foco é sempre mudar a si mesmo, ao invés de tentar mudar ou controlar o outro. Pense em tudo o que lhe causa insatisfação e procure mudar interiormente. Comprometa-se com seus objetivos!

SAGITÁRIO

Novos projetos tendem a se firmar nesta nova lunação. Mas por hora, observe mais, ao invés de agir. O período é de mudanças, limpezas e renovações. Perceba o que é preciso ser deixado para trás. A Lua desafia Júpiter e Plutão, mas se combina com Netuno: procure cultivar flexibilidade, compreensão e adaptabilidade, ao invés de tentar forçar situações, ou impor suas verdades. Há possibilidade para novas parcerias. Tudo depende de sua disposição para ouvir, aprender e interagir. A colaboração é indispensável para bons resultados.

CAPRICÓRNIO

Todos estão mais sensíveis. Não é um bom momento para fazer exigências, alimentar discussões ou julgar. Evite alimentar discussões com críticas, cobranças e opiniões rígidas. Pelo contrário, o céu o convida a cultivar leveza e a compreender os sentimentos alheios. Com a Lua nova em Câncer, vale olhar para suas emoções também. Aproveite para refletir, perceba que as emoções revelam o que você realmente ama e valoriza. Elas alimentam suas habilidades criativas, artísticas e intuitivas.

AQUÁRIO

É hora de extravasar as emoções, promover curas e limpezas. A Lua nova segue em Câncer e confronta Plutão, qualquer tensão nas relações pode e deve ser amenizada com atividades relaxantes. Procure comunicar-se com carinho, afeto e atenção: está mais fácil tocar os sentimentos dos outros, mas está mais fácil feri-los também. Com tranquilidade, você pode entrar em contato com o que é mais íntimo para você, pode reconhecer o bem que lhe faz bem e fortalecer as ligações com as pessoas queridas.

PEIXES

A jornada é de revisões para evolução e desenvolvimento. Com a Lua nova em Câncer, é hora de valorizar a casa, a segurança, o apoio emocional, as questões domésticas e familiares. Bom período para dar atenção às questões domésticas, aos familiares e pessoas queridas. Período ideal para oferecer apoio, de dar aquele toque especial à sua casa, para que ela fique mais aconchegante. Não é hora de cobranças. A Lua combina forças com Netuno: o diálogo pode ser amoroso, compassivo e permitir compreensões profundas.

