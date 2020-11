Leo Dias processa Anitta por calúnia e pede indenização de R$ 142,5 mil

A briga entre Leo Dia e Anitta ainda está dando pano para manga. O jornalista entrou com um processo na Justiça contra a cantora, acusando a Poderosa de calúnia e difamação. O colunista alega que a funkeira espalhou mentiras sobre ele nas redes sociais ao publicar vídeos dizendo que sofria com ameaças e chantagens vindas dele.

Reprodução/Instagram Leo Dias processa Anitta

Segundo o site Notícias da TV, o processo foi registrado em 2 de novembro na Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. A defesa de Leo Dias afirma que a polêmica com Anitta o fez ser demitido do Uol , por isso ele pede uma quantia de R$ 145,5, três vezes o salário de R$ 47,5 mil que ele recebia. Os advogados do jornalista pedem esse valor representando os salários que ele perdeu e o mês que ele ficou desempregado.

Nos vídeos que Anitta publicou nas redes sociais, ela diz que sofria chantagens do jornalista, por isso divulgava informações de outras celebridades para ele. Os advogados de Leo Dias negam essas afirmações e incluíram prints no processo dos dois conversando amigavelmente sobre a vida alheia por mensagens. A defesa do jornalista ainda garante que a funkeira fornecia “notícias favoráveis a seu respeito, notícias contra seus desafetos e diversas outras matérias feitas por informações passadas pela requerida”.

“As ofensas feitas pela requerida [Anitta] ao requerente [Leo], em redes sociais, ofenderam a sua honra, sua dignidade e profissionalismo, o que gera direito à indenização por danos morais, já que o levou a experimentar dor e sofrimento íntimos, expondo-o também à formação de juízo comum diverso do que deveria ostentar, e pior o fez perder seu emprego no portal UOL, onde recebia o valor de R$ 47,5 mil mensais. Além de até hoje, quase seis meses depois, o requerente ser ofendido quase que diariamente em suas redes sociais por fãs da requerida”, diz o processo.