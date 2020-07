Leo descarta volta da dupla com Victor: “Feliz com carreira solo”

Divulgação/Rodolfo Magalhães Padre Antonio Maria





A fim de reforçar sua grade de programação, a TV Aparecida preparou algumas estreias para o mês de agosto. Uma delas é “Sábado com Maria”, no dia 22, às 15h, quase no horário do “Caldeirão do Huck”, da Globo. Sob o comando do padre Antonio Maria, a nova aposta da emissora católica terá entrevistas e musicais com famosos, que falarão de sua fé, além de receber novos talentos. O religioso, que está à frente do “Terço de Aparecida”, manifestou-se sobre a expectativa de migrar para a área de entretenimento. “Eu quero ser só um instrumento, e que os aplausos sejam dados para Deus”, relatou.

Para ele, a escolha do sábado não poderia ser mais acertada. “Dia especial na semana, já que é o dia da Senhora, assim como domingo é o dia do Senhor. Estou agradecido a Deus, porque é um grande presente que Ele está me dando. Primeiro, que cantar para Maria é um presente, e estar aqui na TV dela é outro presente. E ter o público cantando e rezando comigo mais presente. Então, tenho que dizer: ‘Mãe, às suas ordens’. Usa o programa como a senhora quiser para levar Jesus aos corações!”, festejou o sacerdote. Completam o time de lançamentos: “Celebrar Bem”, “Arte Brasil” e “Kombina”.