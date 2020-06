Léo Áquila conta que não buscava os filhos na escola por medo do preconceito

Reprodução Festa sigilosa de DJ Mario Velloso





No último domingo (28), o “Fantástico” exibiu uma matéria sobre festas que seguem acontecendo na cidade de São Paulo, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Entre elas, está a filmagem de uma moradora do Morumbi mostrando sua rua lotada de carros estacionados para um grande evento e pessoas chegando sem máscara.

Segundo apuração da revista GQ, a casa onde aconteceu a festança é do músico e DJ Mário Velloso. Mário é parte da dupla do projeto Radiømatik, com o DJ Diego Moura e já participou da “Casa dos Artistas” do SBT.

Segundo informações da revista GQ, uma festa junina acontecia no local e o evento se chamava “Festa Junina – Bico Calado”. O convite, que circulou pelas redes sociais, tinha o aviso de sigilo em forma de emojis e pedidos para não fotografar e filmar.

Mario Velloso ainda não se manifestou sobre a festa.