Lentes de contato podem ajudar a corrigir o daltonismo

arrow-options Divuldação/Xiaomi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ganham data de lançamento





Programados inicialmente para serem apresentados durante o MWC 2020 , evento cancelado por conta da epidemia de coronavírus, os smartphones Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro ganharam uma data oficial de lançamento global: 27 de março. O anúncio foi feito pela própria empresa em postagem no Twitter . Segundo o post, a apresentação vai acontecer em transmissões ao vivo em redes sociais a partir das 10 horas, no horário de Brasília.

Enough waiting! See you on March 27th! Make sure you tune in to get all the details. #Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth — Xiaomi (@Xiaomi) March 6, 2020









As duas versões possuem poucas diferenças entre elas. As únicas são o conjunto de câmeras e a capacidade da bateria . Enquanto o Mi 10 possui bateria de 4.780 mAh e suporte para carregamento de 30W, a versão Pro é equipada com uma bateria de 4.500 mAh e carregamento rápido de 50W. Em relação às câmeras , o modelo padrão possui um sensor principal de 108 MP, uma câmera macro e um sensor de profundidade de 2 MP. Já o Mi 10 Pro possui o mesmo sensor principal de 108 MP, mas o conjunto possui uma câmera ultra wide de 20 MP, um sensor retrato de 12 MP e uma câmera teleobjetiva de 8 MP.

Leia também: Estoque do Xiaomi Mi 10 acaba em um minuto na China

Além disso, os modelos são equipados com o chipset Qualcomm Snapdragon 865 , sistema operacional MiUI 11 baseado no Android 10 e tela Super AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz e resolução de 2.340 por 1.080. As duas versões possuem variações tanto de RAM, a partir de 8 GB para o Mi10 e 12 GB para a versão Pro, quanto de armazenamento, inicialmente de 128 GB e 512 GB.

Vale lembrar que ambos os modelos já são comercializados na China. O Mi 10 custa 3.999 na moeda local, aproximadamente R$ 2.662,40 em conversão direta. Já o Mi 10 Pro tem preço inicial de 4.999, cerca de R$ 3.327,80. Apesar de os modelos estarem confirmados em outros mercados, o dia em que vão estar disponíveis ainda não foi revelado. A expectativa é de que essa data seja divulgada durante o lançamento dos smartphones .