Lembrancinhas de Natal: 10 ideias criativas e baratas para fazer em casa

O ano de 2020 não foi fácil para a maioria das pessoas, certo? No entanto, mesmo se a grana estiver curta, você pode aproveitar as festas de fim de ano para demonstrar seu carinho e gratidão por quem ama. Essas ideias de lembrancinhas de Natal personalizadas são ótimas para isso, além de não exigirem muita habilidade para resultarem em itens incríveis. Prepare o seu material e escolha a sua favorita agora mesmo. Inspire-se!

10 opções de lembrancinhas de Natal personalizadas

Minipanetone

Panetones são sucesso na certa no Natal . As opções de sabores são variadas e atendem qualquer gosto… Com uva-passa, frutas cristalizadas, gotas de chocolate e muito mais. A dica para tornar a lembrancinha ainda mais especial é personalizar a embalagem de maneira criativa e charmosa, utilizando papéis diferentes e fitas coloridas. Um pequeno cartão também dará um toque especial ao presente.

Cookies natalinos

Outra delícia que é a cara do Natal é o cookie . Além de deliciosa, essa é uma receita rápida , simples e prática para presentear alguém querido. O toque especial na lembrancinha fica por conta do embrulho, que pode ser feito em saquinhos transparentes com fitas coloridas ou caixas decoradas. A pessoa com certeza irá adorar receber.

Cartão de Natal

Essa é a opção de lembrancinha mais simples de todas, mas não perde o valor sentimental e importância; afinal, o Natal é tempo de demonstrar gratidão àqueles que amamos. Um cartão com uma foto bonita ou uma frase emocionante vale como um ótimo presente! Além de ficar lindo na decoração da casa durante as festividades, é uma boa maneira de recordar os bons momentos com a família e os amigos.

Álbum de fotos

Em um mundo todo digital, é cada vez menos comum que as pessoas guardem álbuns de fotos, não é mesmo? Mas você pode fazer a diferença montando seu próprio álbum para guardar os momentos preciosos do ano que passou e presentear. Um bom exemplo é investir em 3 ou 4 folhas de scrapbook , que podem ser adquiridas em papelarias, selecionar fotos marcantes do ano e decorar da maneira que preferir. Com certeza será uma lembrança inesquecível!

Ímã de geladeira

Presentes inusitados e divertidos, os ímãs de geladeira são fáceis de fazer e podem servir como lindas lembrancinhas de Natal. Basta comprar uma folha com ímã, que você pode encontrar em papelarias, colar uma foto e, se quiser, criar uma moldura com cartolina. Outra sugestão é fazer os ímãs com prendedores de roupas ou biscuit . Aposte na criatividade para criar um presente que seja a cara da pessoa querida.

Rena de E.V.A

Esse presente fofo vai fazer muito sucesso com as crianças! Além de ser um artesanato bem simples, fica divertido e alegre na decoração. Para fazer, você só vai precisar de papel E.V.A e algumas tintas coloridas. Complete a lembrancinha de Natal com um doce da sua escolha, que irá representar o nariz da rena.

Porta-trecos

Essas caixinhas podem ser ótimas para guardar todo tipo de coisinhas e, de quebra, ainda são um ótimo complemento para a decoração. Você pode decorá-las com papel colorido, tinta, fitas ou o que a sua criatividade mandar. Dentro, vale colocar bombons, balinhas, doces ou qualquer item que tenha a ver com a personalidade do presenteado.

Kit de temperos

Que tal uma lembrancinha de Natal simples e barata para quem adora cozinhar? Basta juntar pequenos tubinhos com temperos e especiarias para montar o seu kit personalizado. Uma fita colorida para unir os frascos e/ou pequenos adornos natalinos ajudarão a trazer o clima de festas ao presente.

Sachê perfumado

Se a ideia é agradar e ainda deixar uma lembrança especial, esse sachê perfumado vai fazer sucesso. Para deixá-lo com o cheirinho agradável, basta utilizar alguns grãos secos de lavanda ou óleos essenciais. Em relação ao formato, libere sua criatividade e aposte em sachês de coração, flores, árvores e até mesmo de Papai Noel.

Porta-retrato personalizado

Porta-retratos são lembrancinhas clássicas que podem ser ótimas sugestões para recordar bons momentos , atendendo qualquer gosto ou personalidade. Para deixá-los com um toque único, crie uma decoração bem linda com fitas e tecidos!

