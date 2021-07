Lembra dele? Clipe de papel da Microsoft está de volta como emoji

Reprodução/Microsoft Antigo Clippy

O Clippy , famoso personagem da Microsoft está de volta como um emoji que poderá ser usado em todos os produtos Office. O clipe de papel em 3D vai substituir o clipe de papel normal que existia na galeria de emojis do Windows .

Reprodução/Microsoft Novo Clippy 3D

A novidade chegou junto com uma reformulação em 1.800 emojis no Microsoft 365, que foram redesenhados em 3D. “Eu cresci usando o Clippy, que parecia um pequeno easter egg divertido. Todos nós simplesmente imaginamos aquela alegria quando você coloca o clipe de papel em um produto da Microsoft e, de repente, você tem uma dose de nostalgia”, afirmou Claire Anderson, a “emoji-ologista” oficial da Microsoft, em uma entrevista ao portal The Verge.

Reprodução/Microsoft Emojis da Microsoft antes e depois da mudança

Os novos emojis 3D da Microsoft vão aparecer em todos os lugares do Windows, Office, Microsoft Teams e outros produtos Microsoft 365. A executiva afirma que, além de deixar os ícones em 3D, eles ficaram mais divertidos com as cores saturadas. O objetivo é trazer diversão para o ambiente de trabalho.

Os novos emojis, incluindo o Clippy , vão começar a aparecer em todo o ecossistema Microsoft 365 nos próximos meses. Já o Microsoft Teams e o Windows serão atualizados no final do ano.