Lembra dele? Ator Max Fercondini agora mora em um veleiro

Durante os anos 2000, Max Fercondini foi galã de diversas novelas da Globo . No currículo, estão personagens como o Léo de ” Malhação “; o Conrado de “Ciranda de Pedra” e o Sérgio de “Páginas da Vida”.

Leia também: Ator de “Malhação” volta ao ar em duas emissoras diferentes

Reprodução/Instagram/MaxFercondini Max Fercondini





Leia também: Max Fercondini: “Meu conhecimento como piloto foi usado em ‘Flor do Caribe'”

Fercondini estreou na TV aos 14 anos e hoje, 20 anos depois, o ator, diretor e produtor leva uma vida bastante diferente: a bordo de um veleiro. Morando há mais de dois anos sobre as águas, Max contou, em entrevista ao Gshow , como tem lidado com o isolamento em tempos de pandemia .

Max vive atualmente em Lisboa, mais especificamente na marina da cidade. E, pelo visto, ele não pretende largar seu estilo de vida tão cedo. O ator já particiou de outras aventuras pelo mundo, como cruzar o Brasil pilotando um avião e percorrer as estradas da América do Sul em um motorhome.

Leia também: Globo deixa atores “desamparados” e sem contratos até o fim da pandemia

Reprodução/Instagram Max Fercondini pilotando avião





Em março, estava se preparando para cruzar o Atlântico pela terceira vez de barco quando a notícia da pandemia o pegou de surpresa. Em quarentena em seu veleiro, Max diz que as lembranças dos amigos e família o reconfortam neste momento difícil. “Só está solitário quem não tem na memória o carinho e calor de boas experiências vividas”, filosofa. “O resto é saudade. E saudade dos amigos eu tenho. Eles me ‘visitam’ sempre na lembrança. A escolha de morar em um veleiro é, para mim, uma viagem de autoconhecimento e é necessário que seja feita distante de tudo para que você possa se aproximar do seu ‘eu’ interior”, reflete.

Max diz que pretende lançar um livro com as lembranças de suas aventuras no final deste ano ou início do próximo. Mas, enquanto a obra não sai, é possível acompanhar as aventuras do artista em seu Instagram pessoal.