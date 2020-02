Lembra delas? Elas fizeram fama como bebês cabeludas e ainda bombam no Instagram

Bebês já são muito fofos normalmente, mas imagine agora um bebê que nasceu com muito cabelo e com as madeixas “bufantes”? Sim, é de roubar a atenção de qualquer um! Essas crianças cheias de cabelo fazem muito sucesso mundo a fora e, também, entre os leitores do Delas .

arrow-options Reprodução/Instagram/babychanco/primrose_autumn Baby Chanco e Primrose viralizaram em 2018 por causa de seus cabelos e o Delas resolveu mostrar como elas estão hoje

Foi pensando nisso que pensamos em pesquisar como estão os bebês cabeludos que viralizaram por aqui – e se, com o tempo, eles ganharam ainda mais fios. Na busca, encontramos duas meninas que bombaram no Instagram em 2018: Baby Chanco e Primrose Autumn. Elas têm 400 mil e 17,4 mil seguidores, respectivamente, e mantêm “diários de cabelo ” nas redes sociais.

arrow-options Reprodução/Instagram/babychanco Baby Chanco já nasceu com a cabeça lotada de cabelos e viralizou nas redes aos seis meses de idade

Baby Chanco ficou conhecida por suas madeixas “bufantes” aos seis meses de vida e, na época, já tinha 40 mil seguidores no Instagram. Ela nasceu em 2017, no Japão, já com a cabeça totalmente recoberta de cabelo e a mãe sempre aproveitou esse fato enfeitar a menina com laços, fitas e, agora que os fios estão ainda maiores, penteados.

arrow-options Reprodução/Instagram/primrose_autumn Primrose Autumn viralizou aos oito meses de idade e, desde então, faz sucesso nas redes socais e como modelo

Também nascida em 2017, a britânica Primrose é outra estrela mirim das redes sociais que chamou atenção pelos cabelos. Aos oito meses de idade ela já tinha 15 centímetros de cabelo, de acordo com informações do The Sun . Comparada à personagem Agnes, do filme “Meu Malvado Favorito”, a bebê é modelo e está sempre com uma tiara nos cabelos – o que chama ainda mais atenção.

Analisando o “antes e depois” das bebês, é possível ver que as duas continuam bastante cabeludas e fazendo sucesso entre os internautas.

É normal bebês nascerem com tanto cabelo?

Nascer cabeludo não é algo exatamente raro. Devido às flutuações hormonais que acontecem dentro do útero, é normal que isso provoque mudanças no bebê, por exemplo, fazer crescer cabelo. Porém, uma vez fora do útero, quando eles deixam de ser expostos a hormônios, a tendência é que o cabelo pare de crescer. Aparentemente não foi isso que aconteceu com essas bebês cabeludas, não é?