Leitos de UTI estão completamente ocupados em Guarulhos

Policiais que faziam ronda na praça Nelson Mandela, na Liberdade, passaram por uma situação diferente na noite da última segunda-feira (1º).

Enquanto passavam pelo local em uma guarnição da 37ª CIPM, o grupo foi interpelado por um homem que pedia ajuda para levar sua esposa grávida e com nove meses até um hospital. A viatura prontamente atendeu o pedido, mas o bebê acabou nascendo no meio do caminho com a ajuda dos militares.

“Estávamos intensificando o policiamento quando nos deparamos com o senhor bastante nervoso solicitando apoio. Pegamos a esposa dele em casa e seguimos para a maternidade, sempre orientando ela para ficar de forma mais confortável. Porém, quando estacionamos na porta da unidade médica, ela começou a dar à luz”, disse. “

No estacionamento nasceu um menino com minha ajuda e do motorista soldado PM Thiago Requião Costa. Nos sentimos privilegiados em poder prestar esse apoio à família e colocar, em segurança, uma vida no mundo”, completou.