Leitores do iG têm desconto em livros didáticos e paradidáticos na Amazon

A jornada em busca do melhor negócio nas compras de material escolar está a todo vapor e os leitores do iG têm um aliado. É possível garantir 10% de desconto na compra de livros didáticos e paradidáticos, do ensino infantil ao universitário, por meio de um cupom na loja virtual da Amazon.

A promoção vigora a partir desta segunda-feira (13) e vai até o dia 31. Para validá-la é preciso inserir o cupom ESCOLA10 na hora de efetuar a compra. Importante ressaltar que ele só se aplica à compra dos livros e não agirá sobre outros materiais colocados no carrinho. Também é válido observar que o desconto só será aplicado em compras efetuadas até o dia 31. Ou seja, não basta colocar no carrinho, inserir o cupom, mas só efetuar a compra depois disso.

Os livros didáticos para ensino infantil, fundamental e médio podem ser encontrados aqui , enquanto os paradidáticos aqui e os universitários aqui .

Para usufruir da promoção que envolve os livros escolares é preciso ter uma conta válida na Amazon e uma forma de pagamento válida vinculada a esta conta.

