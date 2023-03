Leite pede desculpas a Gil por fala xenofóbica de vereador

Gregori Berto Gilberto Gil e Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu desculpas ao cantor Gilberto Gil pelas falas racistas e xenofóbicas do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, sobre trabalhadores baianos.

Leite publicou o vídeo do encontro com o artista, que estava de passagem por Porto Alegre para uma apresentação, em que afirma ao cantor que a fala do vereador “não representa o povo gaúcho”.

“O Rio Grande do Sul teve um episódio triste na semana passada. Você, como representante da Bahia, vim aqui para pedir desculpas pela fala absurda. E falar: não representa o povo gaúcho. Pode ter certeza. Queria pedir desculpas”, afirma o governador.





Em um carrosel de fotos com Gil, Leite ainda enfatizou que todos os baianos são benquistos no Rio Grande do Sul.

“Recepcionei o mestre Gilberto Gil e sua querida Flora em sua passagem pelo RS. Gil, além de um ícone brasileiro, é um símbolo da Bahia, que tanto admiramos e queremos bem. Ele e todos os baianos e brasileiros serão sempre bem-vindos e benquistos no nosso estado.”





Relembre o caso

O discurso do vereador, proferido no plenário da Câmara do cidade, abordava as denúncias de trabalho em condição análoga à escravidão em vinícolas da região. Fantinel afirmou na ocasião que os baianos “vivem na praia, tocando tambor” e, por isso, “era normal que se fosse ter esse tipo de problema”,

O parlamentar, que foi expulso de seu partido , Patriota, sugeriu ainda que as vinícolas contratassem trabalhadores argentinos, e não mais “aquela gente de cima”.

Lamentável o vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul. Diz que criará grupo para vinícolas acusadas de trabalho escravo contratarem argentinos e não ‘baianos’ que só sabem “viver na praia tocando tambor”. Claro, só podia ser bolsonarista. pic.twitter.com/ipE8OU7UDS — GugaNoblat (@GugaNoblat) February 28, 2023













O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação contra Fantinel pedindo que ele pague indenização de, no mínimo, R$ 250 mil por danos morais coletivos pelas ofensas feitas contra os trabalhadores nordestinos.

Na ação, o MPF pede que o valor seja destinado a projetos e campanhas contra o trabalho escravo e a xenofobia, ou a iniciativas em Caxias do Sul que promovam a cultura baiana.

Ao todo, 207 trabalhadores de uma colheita de uva foram resgatados no último dia 22, em um alojamento em Bento Gonçalves (RS).









