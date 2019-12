Leilões on-line de bancos têm imóveis com até 70% de desconto em todo o País

arrow-options shutterstock Brasileiros pretendem gastar menos neste final de ano





80% dos brasileiros querem gastar, neste ano, menos ou o mesmo valor que gastaram nas festas de final de ano do ano passado, de acordo com relatório divulgado pela Ferratum, empresa de empréstimo online.

Apesar de ter a intenção de gastar menos, o brasileiro ainda coloca o país em 7º lugar do ranking de nações que mais consomem no feriado de Natal em todo o mundo. Outro dado apresentado pela pesquisa é que o dinheiro do 13º do brasileiro está sendo mais usado para quitar dívidas do que para realizar novas compras.

“O que nossa pesquisa mostrou é que, agora, a população está mais atenciosa a um planejamento financeiro e focada em quitar dívidas, o que resulta em um conservadorismo nesse mercado de fim de ano, porém, cria situações mais confortáveis para um possível poder de compra no futuro”, afirma Guy Levy, diretor geral da Ferratum Brasil, em nota à imprensa.

Leia também: Ano novo, vida nova: 5 dicas para começar 2020 com as finanças em dia

Brasileiro prefere comprar roupas do que viajar

A pesquisa também mostrou com quais setores o brasileiro mais gasta durante as festas de final de ano . 21% dos entrevistados disseram gastar em roupas , 12% em viagens em território nacional e 6% em compra de eletrônicos e atividades para as crianças.

Apesar de poucos brasileiros afirmarem gastar com viagens, o Brasil ainda se posiciona como o país que mais viaja na época de final de ano. Dentre os 14 países envolvidos na pesquisa, o brasileiro liderou a lista dos viajantes, seguido dos romenos e dos australianos.