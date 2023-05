Leilão no ES tem hospitais, vestidos de noiva, carros e terrenos a partir de R$ 10,7 mil

A lista é composta por mais de 260 lotes e os lances se encerram às 9 horas do dia 13 de junho. Todos os lotes tem até R$ 50% de desconto

A oportunidade de adquirir um terreno, carro usado e outros bens pode estar mais perto do que se imagina. No dia 13 de junho, a Justiça Federal realiza o leilão eletrônico de bens e imóveis no Espírito Santo. As informações são do Folha Vitória.

Na lista, composta por mais de 260 lotes, estão itens peculiares, como vestidos de noiva, prédio onde funciona hospital, granito, veículos e até laje concretada.

Um dos lotes oferta 44 vestidos de noiva usados e, conforme descrição, em “aparente bom estado de conservação”. O leilão permite apenas lances sobre o lote fechado, que é avaliado em R$ 55.650. No entanto, o lance mínimo é de R$ 27.825, 50% do valor.

Também há um lote que contém o prédio onde funciona a Clínica dos Acidentados, em Vitória. O imóvel, avaliado em R$ 8,4 milhões, pode ser arrematado por R$ 4,2 milhões. O comprador ainda pode parcelar o lote em 30 vezes, mediante entrada de 25% no valor.

Quem sonha em ter um terreno próximo ao mar, pode aproveitar a oportunidade e arrematar um dos 52 terrenos no loteamento Sol e Mar, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo.

O loteamento pode ser arrematado com todos os terrenos pelo lance mínimo de R$ 691.400 ou individualmente. Neste caso, os lotes são avaliados entre R$ 20 e R$ 56,1 mil, mas os lances mínimos partem de R$ 10,7 mil até R$ 28 mil.

Se alguém também busca a oportunidade de investimento em grandes negócios, também pode aproveitar. Um dos lotes oferta as marcas Towner e Topic pelo lance mínimo de R$ 2,3 milhões. Há, ainda, a oportunidade de adquirir as marcas individualmente pelos lances de R$ 1,5 milhão e R$ 895 mil, respectivamente.

Os lances podem ser registrados no site da leiloeira e se encerram no dia 13 de junho, às 9 horas.