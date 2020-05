Leilão de motos clássicas negocia pela internet 22 relíquias achadas em celeiro

Projeção/ Kleber Silva Toyota Yaris mudará pouco na versão reestilizada e apenas na frente, mais arrojada e esportiva que a atual

Com algumas exceções, as principais novidades do setor automotivo depois da pandemia do novo coronavírus serão mais modestas do que de costume. Portanto, no caso da Toyota, uma delas ficará por conta do compacto Yaris reestilizado, cujas imagens chegaram a ter registro industrial na Argentina, informa a revista Parabrisas e podem ser vistas na galeria abaixo. Além disso, o designer Kleber Silva , fez a projeção de como deverá ficar a frente do carro que é vendido no Brasil desde 2018.

Como a imagem acima mostra, o Toyota Yaris passará a ter uma grade fronta mais ampla, o que dará um aspecto mais esportivo e arrojado ao carro.Outra novidade será a área do logo da marca japonesa, que receberá novos frisos, bem como faróis com detalhes diferenciados em relação ao atual, o que deverá incluir filetes de LED e também ajudará a compor um visual moderno. Na traseira e na lateral, nada muda.

Apesar de simples, as mudanças ainda deverão levar um tempo para serem adotadas no compacto da marca japonesa que é fabricado em Sorocaba (SP). O mais provável é que as alterações farão parte da linha 2022, que será lançada apenas no segundo semestre do ano que vem. Portanto, com o mercado bem menor do que já foi antes da crise, teremos que nos acostumar com menos novidades e, na maioria das vezes, sem nada muito surpreendente

Além do Toyota Yaris , espera-se que a fabricante japonesa lance no final 2021 o SUV compacto, fabricado com a base do Corolla, que vai passar a brigar com Jeep Renegade, VW T-Cross, Chevrolet Tracker e outros. O utilitário esportivo já estava previsto para ser feito em Sorocaba (SP), que recebeu R$ 1 bilhão em investimentos para fabricar o novo modelo, que poderá ser o primeiro híbrido do segmento no Brasil.