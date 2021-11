Leilão de bens móveis do TJES recebe lances até o dia 07 de dezembro

Ao todo, estão disponíveis 21 lotes de itens diversos.

Interessados em participar do Leilão de Bens Móveis do Poder Judiciário do Espírito Santo podem oferecer lances até o dia 07 de dezembro (terça-feira). Ao todo, estão disponíveis 21 lotes de itens diversos, conforme o edital de Leilão nº 01/21, disponibilizado no Diário da Justiça no dia 16/11.

O leilão acontece tanto na modalidade eletrônica quanto na modalidade presencial. Os lances podem ser oferecidos até as 13 horas do dia 07/12, de forma eletrônica, por meio do site https://www.mgl.com.br/leilao/pjes-espirito-santo-bens-diversos/1559/#Pagina=1&Index=1. Os interessados em ofertar eletronicamente devem efetuar seu cadastro no site com antecedência mínima de 48 horas antes da data de encerramento do leilão.

Já a modalidade presencial, que ocorre de forma simultânea à eletrônica, será no galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Espírito Santo (PJES), localizado na Rodovia ES 010 Km4, em Jardim Limoeiro, na Serra (em frente ao Cerimonial Steffen).

O interessado em oferecer lances presencialmente deve comparecer ao local do leilão no dia e horário estabelecidos para encerramento do leilão, com pelo menos 20 minutos de antecedência, e apresentar à equipe do leiloeiro no ato de sua chegada: documento de identidade, CPF, comprovante de residência recente, todos em original.

Podem oferecer lances tanto pessoas físicas, maiores de 18 anos, quanto pessoas jurídicas. Entretanto, servidores públicos do Estado do Espírito Santo, e pessoas físicas ou jurídicas impedidas de contratar com o Poder Estadual, não podem participar do leilão. Uma vez feita a oferta, independente da modalidade, não poderá o participante desistir nem do lance, nem do bem, caso sua oferta seja a vencedora, sendo obrigatório o pagamento.

Serviço Interessados também podem agendar visita para conferir os lotes nos dias 02, 03 e 06/12, entre 10 e 17 horas. Local: Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo, localizado na Rodovia ES 010 km 4, Jardim Limoeiro, Serra/ES (ponto de referência: antigo galpão da Eletrocity, em frente ao Cerimonial Steffen). Mais informações podem ser obtidas com a Seção de Patrimônio do TJES, pelo telefone (27) 3357-4889 (Falar com Marco Bolelli das 10h às 16h) ou pelos telefones 0800 242 2218 e (37)99816-9623 (WhatsApp).

Vitória, 26 de novembro de 2021

