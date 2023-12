Leilão de bens inservíveis promovido pela Seger arrecada mais de R$ 400 mil

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) arrecadou R$ 409.700 com o leilão on-line de bens móveis inservíveis sucateados. O leilão foi promovido no último sábado (09), pelo site www.prosalemleiloes.com.br. O montante representa um incremento de 283% em relação à soma dos valores iniciais dos itens vendidos, que totalizava R$ 107.100.

Nesta edição, foram ofertados 74 lotes compostos por sucatas de materiais diversos como computadores, monitores, estabilizadores, impressoras, televisores, ar-condicionado, refrigeradores, mobiliário hospitalar, carteiras, armários de aço, pneus, entre outros. Juntos, eles receberam 2.023 lances e tiveram um total de 5.666 visualizações

O leilão contou com a participação de 46 pessoas aptas à compra. O recurso arrecadado com o leilão é transferido para os cofres públicos e investido em programas e ações do Governo do Estado voltados aos cidadãos.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seger

Vitor Possatti Rodrigues

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES