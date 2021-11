Leilão da Receita tem iPhone 12 a partir de R$ 2 mil, celulares Xiaomi e mais

A Receita Federal deu a largada em mais um leilão de produtos apreendidos nos últimos dias. Sediado em Fortaleza (CE), os interessados encontrarão um lote com um iPhone 12 com lance mínimo de R$ 2 mil. O evento também tem pacotes com celulares da Xiaomi, Nintendo Switch, MacBook Pro, acessórios para smartphones e mais.

iPhone 12 (Imagem: Darlan Helder/Tecnoblog)

A nova rodada traz diversos lotes com eletrônicos de consumo. É o caso do primeiro agrupamento, que conta com uma unidade do iPhone 12 de 64 GB. Já o segundo lote traz dez unidades do Redmi Note 9S com 128 GB de espaço e mais uma do Apple Watch Series 5. O lance mínimo é de R$ 2 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

Se você busca por mais celulares da Xiaomi, então é bom dar uma olhada no lote 18. Além do Redmi Note 9 com diferentes especificações, o agrupamento ainda vem com o Redmi 8A, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Mi Band 4, entre outros produtos da marca chinesa e de outras fabricantes. Os lances começam em R$ 19 mil.

Lote 1 do leilão da Receita Federal de Fortaleza (Imagem: Reprodução)

Como participar do leilão da Receita Federal?

Para participar dos leilões da Receita Federal, é preciso estar com todas as pendências em dia. A leitura do edital é outro passo fundamental, já que nem todos os lances podem ser feitos por pessoas físicas, por exemplo. Também há outros requisitos que precisam ser seguidos pelos interessados:

obter um certificado digital (comprado à parte); obter um código de acesso pelo Portal e-CAC; visitar o site da Receita e colocar seu lance para arrematar os produtos.

O leilão de Fortaleza (CE) foi aberto em 22 de novembro às 8h no horário de Brasília. A previsão é de que o prazo para o envio de propostas seja encerrado nesta quarta-feira (1) às 18h. Já a classificação estará disponível a partir de quinta-feira (2) às 9h. Confira todos o edital, lotes e demais detalhes no site da Receita Federal: receita.fazenda.gov.br.

Saiba como funciona o leilão da Receita Federal.

Lote 64 do leilão da Receita Federal de Fortaleza (Imagem: Reprodução)

Lotes têm Nintendo Switch, MacBook Pro de 2015 e mais

Também há oportunidades para o público gamer. No lote 36, os interessados vão encontrar uma unidade do Nintendo Switch, além de controles e dois jogos para o console. A pacote ainda é formado por unidades do Redmi Note 8 com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e uma do iPhone 8 Plus. O lance mínimo é de R$ 8 mil.

Outra alternativa é o lote 64, que tem o lance inicial de R$ 2 mil. O agrupamento vem com um PlayStation 4 Slim e um MacBook Pro com tela Retina de 13 polegadas lançado em 2015, além de uma GoPro Hero 4. Confira os principais lotes do leilão da Receita Federal em Fortaleza (CE) reunidos pelo Tecnoblog :

Lote Principais produtos Lance mínimo 1 iPhone 12 de 64 GB (1 unidade) R$ 2 mil 2 Redmi Note 9S de 128 GB (10 unidades) Carregador da Apple USB-C de 18 Watts (15 unidades) Apple Watch Serie 5 (1 unidade) R$ 5 mil 18 Redmi Note 9 com 4 GB + 128 GB (5 unidades) Redmi 8A com 2 GB + 32 GB (1 unidade) iPhone 6S (1 unidade) iPhone 7 Plus de 128 GB (1 unidade) Mi Band 4 (1 unidade) Xiaomi AirDots (1 unidade) R$ 19 mil 36 Nintendo Switch (1 unidade) Controle para Nintendo Switch (3 unidades) Redmi Note 8 de 4 GB + 64 GB (8 unidades) iPhone 8 Plus de 64 GB (1 unidade) R$ 8 mil 64 MacBook Pro com tela Retina de 13 polegadas de 2015 (1 unidade) GoPro Hero 4 (1 unidade) PlayStation 4 Slim (1 unidade) R$ 2 mil

Colaborou: Everton Favretto

