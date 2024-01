Leilão beneficente será realizado e inspirado em novo filme da Disney

Reprodução/Cinesercla Make-A-Wish Brasil® realizará leilão beneficente com apoio da Disney Brasil e inspirado em novo filme Wish – O Poder dos Desejos





A Make-A-Wish® Brasil , organização dedicada a realizar sonhos de crianças com doenças que colocam suas vidas em risco, realizará, em 1º de fevereiro, um leilão beneficente online com apoio da Disney no Brasil, inspirado no novo filme da Disney, Wish- O Poder dos Desejos. Celebrando a parceria global de mais de 40 anos com a companhia, seu compromisso é inspirar um mundo melhor através do poder das histórias trazidas pelo filme.

O valor arrecadado no leilão , será destinado à missão da Make-A-Wish® Brasil . “Além de ser uma oportunidade para que novas pessoas conheçam o nosso trabalho, esse leilão tem um toque especial. ‘Wish – O Poder dos Desejos’ traz uma mensagem muito importante: o quão admirável é acreditar em nossos sonhos e realizá-los”, afirma Thais Bernardini, Diretora-Executiva da organização.

O leilão beneficente acontecerá no site da Sodré Santoro, organização de leilões presenciais e on-line da América Latina . A leiloeira oficial da iniciativa será Carolina Sodré Santoro que, ao lado da irmã Mariana , lidera a plataforma As Leiloeiras e representa a terceira geração da família no setor. A iniciativa oferecerá os seguintes itens e experiências:

– Um vestido inspirado no filme e confeccionado pela estilista Helô Rocha , responsável por vestir personalidades famosas;

– Cinco pôsteres do filme, cada um autografado pelos respectivos nomes: os cantores Di Ferrero, Xande de Pilares e Solange Almeida , o apresentador e comediante Marcelo Adnet e a dubladora da protagonista Asha, Luci Salutes ;

– Duas sessões do filme, cada uma para 40 pessoas, realizadas no cinema da Disney Brasil , com a presença dos dubladores da animação;

– Duas experiências de dublagem referentes ao filme, cada uma com duração 1h, com a presença de profissionais de dublagem para a direção de cena;

– Um dia no BT LAB para desenvolver uma cor exclusiva de batom ao lado da empresária e influenciadora Bruna Tavares , que também lançou uma linha de maquiagem especial do filme.

Todas as experiências serão realizadas em São Paulo e deverão ser agendadas previamente durante o ano de 2024 . Eventuais custos com transporte, hospedagem e alimentação ficam por conta do arrematante.

Para conferir a página do leilão da Make-A-Wish® Brasil , acesse o site .

Fonte: Mulher