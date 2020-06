Lei sobre mensalidades será promulgada na 2ª

Folha de S.Paulo / Reprodução Foto de Frias seminu foi publicada na capa da Ilustrada

Poucas horas após o Diário Oficial da União publicar a nomeação do ator Mário Frias para o cargo de secretário especial da Cultura , o jornal Folha de S. Paulo usou uma foto do ator seminu em um ensaio como capa de um dos seus cadernos, classificando Frias como “o novo homem do presidente”.

Na publicação, o jornal lembra do passado de Frias como ator na rede Globo e da Bandeirantes e narra a aproximação entre ele e membros do governo de Jair Bolsonaro enquanto o presidente ainda “noivava” com a última secretária a ocupar o cargo, a atriz Regina Duarte .

Nas redes sociais, a capa do caderno Ilustrada gerou comentários divididos. Enquanto alguns riam da imagem escolhida pela revista, outros classificavam a escolha como uma “diminuição” do novo secretário pelo ensaio sensual. “Há milhares de formas e razões para criticar a indicação de Mário Frias para a Cultura, mas essa não é uma delas. Faz insinuação homofóbica, sexualiza o que não deve”, pontuou a jornalista Vera Magalhães. Veja, abaixo, algumas das reações à publicação.

A @folha que me desculpe, mas há milhares de formas e razões para criticar a indicação de Mário Frias para a Cultura, mas essa não é uma delas. Faz insinuação homofóbica, sexualiza o que não deve. E se fosse uma atriz nua? Sairia esse título? Não é assim que se ilumina o debate pic.twitter.com/jGpe2qFtoX — Vera Magalhães (@veramagalhaes) June 20, 2020





Acapa da Ilustrada traz essa foto do Frias o texto “O novo homem do presidente”. É uma abordagem moralista e homofóbica. O cara não tem a mínima qualificação pro cargo, mas isso não tem nada a ver com ter posado pra um ensaio sensual (?) alguma vez na vida. https://t.co/MBWwttRwkE — Raul Fontoura ??? (@raulfntoura) June 20, 2020





Essa capa da @ilustrissima me incomodou. Pra que usar conotação homoerotica para atacar!? Isso é tão velho e surrado, é”piada” que o próprio Bolsonaro faria. Tá no nível dele. Talvez por ser gay, não achei graça. @folha — Francisco Carvalheira (@f_carvalheira) June 20, 2020