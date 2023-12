Lei declara Guriri e Itaúnas rotas turísticas

As praias de Guriri, em São Mateus, e de Itaúnas, em Conceição da Barra, passam a ser reconhecidas como rotas turísticas e declaradas de relevante interesse turístico e cultural a partir da Lei 11.991/2023. A proposta que deu origem à norma foi o Projeto de Lei (PL) 919/2023, de autoria do deputado Theodorico Ferraço (PP).

Ao propor a lei, publicada no Diário Oficial de terça-feira (12), Ferraço destaca que as duas praias são conhecidas em todo o Brasil e ficam em municípios com grande relevância para o turismo capixaba. “São litorais com grande capacidade de desenvolvimento, geração de empregos e que podem contribuir para o crescimento de toda região, merecedores, portanto, de investimentos e especial atenção do poder público”, salienta.

Fonte: POLÍTICA ES