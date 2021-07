Redação João Bidu Lei da Atração: como atrair dinheiro e prosperidade

Não importa o nome que você dá a isso: fé, pensamento positivo, força de vontade, boas vibrações ou fluxo de energia. O fato é que, quando você deseja algo do fundo do coração, acreditando de verdade que irá conseguir, as portas do destino se abrem e parece que tudo à sua volta conspira para que seu sonho se torne realidade.

Ou seja, com o poder da mente , você pode atrair prosperidade para sua vida, entrando na mesma frequência energética dela. Para que dê certo, porém, é necessário treino e persistência.

Sua mente e sua dedicação irão guiar o seu caminho até seu sonho. Então, para ajudar encontrar a riqueza que tanto deseja – que pode ser tanto material quanto espiritual -, aprenda afirmações e uma oração que vão te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida.

Como atrair dinheiro e prosperidade

Limpe seu pensamento

Antes de começar a refletir nas afirmações positivas ou rezar a oração da prosperidade, é necessário fazer uma higiene mental para repelir os pensamentos negativos que interferem no procedimento.

A meditação é a melhor técnica para isso e, acredite, é mais fácil do que parece! Após um banho relaxante, vista roupas confortáveis e escolha um lugar calmo e gostoso da sua casa. Sente-se ou deite-se em uma posição bem agradável – só não vale dormir!

Então, concentre-se apenas no som da sua respiração ; no ar que entra e sai das suas narinas e preenche seus pulmões e diafragma. Se preferir, imagine o movimento das ondas do mar ou o nascer e o pôr do Sol. Faça isso por 15 minutos, diariamente, para acalmar seus pensamentos.

Lei da Atração

O poder do pensamento é baseado no que os estudiosos chamam de Lei da Atração. Segundo eles, tudo o que existe no Universo emite uma energia própria, como uma lâmpada que, ao ser ligada, ilumina vários metros adiante. Essa vibração atrai outros seres com energia semelhante.

O segredo, então, é mentalizar coisas boas para atrair coisas boas, assim como a prosperidade, riqueza ou um novo emprego . Peça o que quiser, porém, sempre com cautela; evite pensar coisas ruins, mesmo que seja para os outros, porque pode atrair pra você.

Ideias precisas e reais

Outra regra essencial para alinhar seus pensamentos com as vibrações positivas do Universo é definir com exatidão o que deseja. Não adianta dizer apenas “quero enriquecer” – isso é muito vago. É necessário ter um alvo específico.

Tenha em mente que já está no caminho certo e que, justamente por isso, obterá sucesso em sua jornada e será financeiramente recompensado(a). Reflita na seguinte afirmação.

“Sou competente e faço meu trabalho da melhor maneira possível, demonstrando boa vontade e iniciativa. Assim, ganho a confiança dos meus superiores e conquisto um salário justo”.

Ou então, se está sem um trabalho, mentalize: Sou um(a) profissional competente e, com meu talento e minha sorte, irei conseguir o emprego dos sonhos, com um bom salário”.

Afirmação positiva para prosperidade

Todos os dias, mentalize ou diga em voz baixa para si as afirmações que te ajudam a pensar prosperamente e atrair dinheiro.

“Sou responsável pelas minhas atitudes, por isso, sou um ímã para o dinheiro”;

“Recebo, todos os dias, a prosperidade criada pelo meu pensamento e sou grato(a) por ela”;

“Acredito que, como uma avalanche, o dinheiro cai sobre mim”;

“No futuro, ganharei muito mais, porque meu esforço de cada dia será grandemente recompensado”;

“A força divina me guia e me fortalece. Nada pode deter meu sucesso. Obrigado Pai, por tudo que faz por mim”.

Atitudes condizentes

Para seu pensamento adquirir todo o poder, é preciso fazer a sua parte, ou seja, agir no sentido de concretizar seu sonho e empenhar-se para isso. A força da mente vai abrir seus caminhos, atrair as oportunidades e canalizar seus esforços em uma direção predeterminada. Isso facilitará as coisas, com certeza. No entanto, não irá fazer tudo por você, afinal, nada cai do céu. Então, deseje com força, acredite nos seus desejos de coração, mas mãos à obra!

Oração da prosperidade

Não é de hoje que o poder do pensamento é conhecido pelos seres humanos. Para se ter uma ideia, ele é citado inclusive na Bíblia. No Evangelho segundo São Marcos (11, 23-24), Jesus disse: “Se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso, vos digo: tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado”.

No Evangelho segundo São Mateus (21, 21-22), há outra confirmação do poder da mente, reiterando a afirmação do Filho de Deus: “Se tiverdes fé e não hesitardes (…) tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis”.

Por isso, reze com firmeza a oração da prosperidade, para ter mais clareza de pensamentos e encontrar a chave do seu baú da prosperidade.

“Supremo Deus de infinita bondade, sou um ser sadio, rico e feliz! A minha mente, pensamento e emoções são perfeitos e sadios. A harmonia e a riqueza fazem parte de todas as células e átomos do meu corpo. Desintegram-se agora todos os medos, conflitos e crenças anteriores, fortalecendo o merecimento de receber, saúde, riqueza e felicidade. A riqueza está presente em minha vida todos os dias de forma natural e positiva. Riqueza física, riqueza mental, riqueza espiritual, riqueza emocional e riqueza material. A riqueza, como tudo que existe no universo, também é uma energia. Essa energia tem a cor dourada. Respiro agora, essa energia dourada e sinto-a invadindo todo meu ser. Sou próspero, bem-sucedido nos negócios, tranquilo e sereno. Conscientizo-me da lei da riqueza. A natureza é um altar de servir e dela participo ativamente. Sou um ser da prosperidade. Sou realmente um ser sadio, rico e feliz! Assim é em minha mente. Assim passa a ser em minha vida agora. Eu agora sei e afirmo que sou uno com o poder de prosperidade do universo. Assim prospero de inúmeras maneiras. Está diante de mim a totalidade das possibilidades.”

