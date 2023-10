Legislativo recebe visita de cônsul alemão

A Assembleia Legislativa (Ales) recebeu, nesta segunda-feira (9), a visita do cônsul-geral adjunto da Alemanha no Rio de Janeiro, Joachim Schemel, e da cônsul honorária Jenny Sander, representante oficial da Alemanha no Espírito Santo. A visita acontece em comemoração ao Dia da Unidade Alemã, celebrado em 3 de outubro para marcar a reunificação do país, realizada em 1990 após a Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim.

Fotos da visita

No roteiro da visita, houve encontro com representantes dos bombeiros voluntários de Santa Maria de Jetibá, cidade marcada pela imigração e pela presença das culturas pomerana e alemã.

Outra agenda foi com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Nicolau Kröhling do Distrito de Santa Maria de Marechal, de Marechal Floriano. Colonizado por alemães, a partir de 1879, o distrito ainda carrega forte influência da cultura e costumes alemães.

A escola com cerca de 300 alunos realiza atividades de resgate das tradições germânicas, como a Osterbaum (a árvore da Páscoa) e a Bauernmalerei – pintura campestre alemã considerada patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo por meio da Lei 11.319/2021.

Durante o encontro com os estudantes, foi lançado o livro “A Escola de Ulm: 1953-1968”, de autoria do professor da Ufes Rodrigo Otávio da Silva Paiva. A obra apresenta um panorama da história da formação e das pedagogias da escola de design fundada em 1953, na cidade de Ulm, na Alemanha.

O cônsul Joachim Schemel fez uma palestra sobre a história da reunificação da república alemã e falou da importância de buscar estreitar as relações e parcerias entre o Espírito Santo e a Alemanha.

“Estou muito emocionado com a recepção e calor humano que recebi hoje na Assembleia. Acredito que tem bastante potencial de cooperação entre o Estado do Espírito Santo e Alemanha. E quero ouvir em que áreas podemos intensificar essa cooperação”, afirmou o cônsul.

O roteiro da visita incluiu, ainda, um brunch no restaurante da Casa, com a presença dos deputados estaduais; e um passeio pelo prédio da Assembleia guiado pelo diretor da Escola do Legislativo, Sergio Majeski.

Comenda

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira o cônsul Joachim Schemel também foi agraciado com a Comenda Domingos Martins, no grau de comendador, pelo Legislativo capixaba. A mais alta honraria da Ales foi entregue pelo presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (Podemos):

“O consulado da Alemanha tem uma relação muito ativa aqui, além de cultural e comercial. E também numa parceria quando da doação de equipamentos para o Corpo de Bombeiros. (…) Fico muito feliz de homenageá-lo. Homenageando o senhor, estou homenageando todo o consulado, estou homenageando também a Alemanha e as nossas relações”, disse Marcelo Santos.

O cônsul manifestou agradecimento por receber a homenagem. “É um dia histórico. Não me lembro que tenha acontecido um evento desse tipo nessa Casa. É a primeira vez, estou muito agradecido e honrado”, disse.

Schemel relembrou ações que reforçam a parceria entre a Alemanha e o Espírito Santo, como a exposição “Pomeranos de Jetibá”, realizada em 2012 na Aliança Francesa, em Vitória, com o apoio do consulado. Também citou a ida, em 2013 e 2016, dos bombeiros de Santa Maria de Jetibá para a Alemanha; e a entrega de um caminhão para desempenharem suas atividades. Também disse que o consulado vai apoiar o projeto para a publicação de livro sobre a comunidade alemã em Santa Maria de Jetibá e Marechal Floriano.

Fonte: POLÍTICA ES