Legado de Maurício de Oliveira é exaltado em centenário

O centenário do músico capixaba Maurício de Oliveira foi comemorado em sessão solene realizada nesta quinta-feira (17), na Assembleia Legislativa (Ales), ocasião em que convidados, homenageados e familiares enalteceram o legado do violonista reconhecido nacionalmente e internacionalmente.

O evento proposto pela deputada Iriny Lopes (PT), com apoio do presidente Marcelo Santos (União), teve “trilha sonora” diversificada assinada pelo artista performadas pelo Quinteto Tião de Oliveira (um dos filhos de Maurício), e pelo duo de violonistas Moacyr Teixeira Neto e Fabiano Mayer.

O impacto do trabalho do violonista no cenário cultural capixaba foi reconhecido pela parlamentar. Embora tenha observado haver um “distanciamento real do Espírito Santo” em relação ao legado do artista morto em 2009, a deputada reforçou o papel da solenidade em superar essa barreira na medida em que compartilha com o povo “essa música que nos embala e nos faz sonhar”.

Presidente da Comissão de Cultura, Iriny revelou que a comemoração dos cem anos de Oliveira está apenas começando e continuará no segundo semestre “até 31 de dezembro”, com a presença do colegiado da Ales nos municípios. “Vamos levar a obra, a memória, o legado de Maurício de Oliveira”.

“Maurício continua em nossa presença, através das suas músicas, do seu conjunto musical, e que nós jamais esqueceremos que ele foi o pioneiro”, salientou o ex-governador do Estado Vitor Buaiz, um dos agraciados com a comenda.

“A música, a poesia e as artes são pilares fundamentais para a alegria e a evolução do povo, como demonstra a trajetória de Maurício. Em suas múltiplas formas, a cultura é o farol, esperança e alegria capaz de transformar vidas e até mesmo fortalecer a identidade de um povo em defesa da liberdade”.

Vice-reitora da Ufes, Sonia Lopes classificou o homenageado como “figura incontornável da cultura capixaba e brasileira”. “Não apenas tocava violão, ele nos tocava com sua música. Com técnica refinada e alma generosa, como todos colocaram aqui, ele deu forma sonora à identidade do nosso povo”, avaliou.

Representando o presidente Marcelo Santos, o secretário de Relações Internacionais da Ales, Giuliano Nader, expôs o trabalho de recuperação da história capixaba. “Esse centenário de Maurício de Oliveira vem somar os esforços que a Casa vem fazendo em resgatar a memória do Espírito Santo. Nós estamos comemorando 190 anos de existência esse ano”, detalhou.

O diretor da Faculdade de Música (Fames), Fabiano Araújo Costa, um dos homenageados, afirmou que o “violão capixaba”, seja erudito ou popular, “tem uma assinatura muito em função desse legado de Maurício de Oliveira”. Para o professor, o evento celebra um ideal do violonista de considerar a música como patrimônio vivo.

“O violão se tornou um símbolo do Espírito Santo por meio desse grande músico”, destacou o secretário de Cultura da Ufes, Rogério Borges. O convidado contou que Maurício valorizava a arte regional e “brigava pela história e pela sustentação dos artistas”. “É um patrimônio do Espírito Santo”, defendeu.

Agraciado com a comenda em 2011, Tião de Oliveira recebeu um certificado personalizado. “Nós, músicos capixabas, praticamente somos todos filhos de Maurício de Oliveira”, comparou. Do cavaquinho, revelou que o pai passou a tocar violão mais tarde, ensinado pelos próprios familiares, e assistia apresentação de artistas renomados em Vitória para apurar a técnica.

Lembrou que em 1955 o pai ficou em segundo lugar durante o Festival de Varsóvia, na Polônia, com a “Canção da Paz”, no período pós-guerra. Tião frisou o grande feito de Maurício de Oliveira, que gravou os prelúdios e os estudos de Heitor Villa-Lobos.

A coordenadora do Ministério da Cultura no Espírito Santo, Nieve Matos, também compôs a mesa de autoridades. Ao fim da sessão solene, os participantes assistiram à reportagem feita pela TV Ales sobre o centenário do músico.

Comenda

Criada pela ex-deputada Aparecida Denadai, a Comenda de Mérito “Maurício de Oliveira” é entregue a expoentes da música capixaba e que atuam na educação musical desde 2010 a partir da Resolução 2.812. Segundo a norma, anualmente poderão ser concedidas seis dessas honrarias, preferencialmente em 22 de novembro.

Comenda Maurício de Oliveira*

Cloves Mendes, cineasta

Elias Borges de Oliveira, violonista

Fabiano Araújo Costa, diretor-geral da Fames Maurício de Oliveira

Igor Pontini Mesquita, diretor-geral da Fundação Carmélia

Vitor Buaiz, ex-governador

Outras homenagens

Sebastião de Oliveira, filho de Maurício de Oliveira (certificado)

Wagner Veiga, artista (flores)

*Lista repassada pelo Cerimonial da Ales

