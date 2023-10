Legado de luteranos é destaque em sessão

Pastores e fiéis protestantes estiveram na Assembleia Legislativa (Ales) na tarde desta quarta-feira (18) participando de sessão solene em homenagem ao Dia da Reforma Luterana – comemorado oficialmente em 31 de outubro.

Durante o evento houve a entrega da Comenda do Mérito Martim Lutero a personalidades que se destacam na comunidade luterana capixaba, entre elas o pastor emérito Vilmar Ricardo Wagner, que atuou por várias décadas em Cariacica, Serra e Domingos Martins. Confira a relação completa ao final da matéria.

Ele explicou que os luteranos chegaram ao Brasil em 1904; no Espírito Santo a igreja se estabeleceu inicialmente em 1929 na localidade até então denominada Rapadura – hoje município de Domingos Martins.

O pastor Ismar Schiefelbein, que já atuou em Vila Pavão e Colatina, é hoje uma das lideranças nacionais dos luteranos. Atualmente exerce a função de pastor sinodal do Sínodo Espírito Santo a Belém.

De acordo com Ismar, o Brasil tem cerca de 660 mil seguidores do legado de Martinho Lutero. No Espírito Santo o número de fiéis protestantes é de quase 60 mil, espalhados por todos os municípios capixabas.

Ele afirmou que a reforma liderada por Lutero teve um impacto não apenas no aspecto religioso, mas também na área econômica e social, ajudando no desenvolvimento dos povos ocidentais.

Outro fator importante desencadeado pela religião luterana, segundo pontuou, se refere ao desenvolvimento do setor educacional, haja vista o grande número de escolas e instituições de ensino superior mantido pelo segmento no Brasil e no mundo.

O proponente da solenidade, Adilson Espindula (PDT), disse sentir orgulho de ser um “deputado luterano” no Parlamento estadual, e lembrou que o protestantismo está muito ligado a suas raízes, pois é descendente de pomeranos.

Além do fator religioso, Adilson citou que os luteranos realizam também inúmeras obras sociais em todas as comunidades onde atuam proporcionando auxílio a quem necessita de ajuda.

O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (Podemos), destacou a importância dos luteranos no desenvolvimento do estado, lembrando que o segmento religioso contribui no fortalecimento da fé cristã e na formação dos valores morais dos capixabas.

Reforma

A Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Europa, no século XVI, fomentado por razões políticas e religiosas.

O movimento teve como principal líder Martinho Lutero, um monge alemão, que por meio de 95 teses fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa.

Lutero (1483-1546) era doutor em teologia alemã. A partir de suas ideias, surgiu a Igreja Luterana, que viria a contar com templos e seguidores hoje espalhados por todo o Ocidente.

De acordo com relatos históricos, a discordância contra a venda de indulgências (perdão dos pecados mediante ofertas em dinheiro) pela Igreja Católica foi um dos motivos que levou Lutero a estimular uma cisão com o Papa da época, resultando na excomunhão do então monge.

Martinho acreditava que os pecados não poderiam ser perdoados mediante pagamento em dinheiro, mas somente com fé à palavra de Deus. Para o religioso, a justiça divina não estava na punição, mas na capacidade misericordiosa. Por isso, era crítico ao mercado de indulgências.

Lista dos homenageados

1 – Armindo Lemke – luterano de Santa Leopoldina.

2 – Clara B. E. Losse Haese – fiel luterana.

3 – Danilo Valdomiro – pastor com atuação em Vila Velha.

4 – David Jonathan Flor – pastor emérito; atuou por 50 anos, 38 deles no Espírito Santo.

5 – Eduvino Krause Filho – pastor emérito; atuou em Domingos Martins.

6 – Eiter Schneider – pastor emérito; atuou em vários estados; no Espírito Santo em Domingos Martins.

7 – Elza Ristow Krauser – fiel luterana.

8 – Elzira Bragança Hammer. – fiel luterana.

9 – Emil Schubert – atuou em vários estados; no Espírito Santo exerceu funções religiosas na Serra, Santa Maria de Jetibá e Laranja da Terra.

10 – Emérita Érica Holz Töpfer – diácona luterana.

13 –Hary Martinho Fischer – pastor emérito; exerceu o ministério no Espírito Santo desde 1965.

14 – Hilário Linhaus – pastor emérito desde 2015. Atualmente é vereador em Afonso Cláudio (ES).

15 – Ido Port – pastor emérito; atuou nos municípios capixabas de Pancas e Itarana.

16 – Iraci Wutke – pastora com atuação em Santa Maria de Jetibá.

17 – Pastor Ismar Schiefelbein – atual em Vila Pavão e Colatina; atualmente é pastor sinodal do Sínodo Espírito Santo a Belém.

18 – Jacira Lenke Seidel – fiel luterana.

19 – Joanna Garbrecht Felberg – fiel luterana.

20 – Lourival Ernesto Felhberg – pastor emérito; atuou em Itaguaçu.

21 – Ludovico Saar – (Representado por sua filha Anelize Saar) – fiel luterano; ajudou a fundar o Albergue Martim Lutero, na Grande Vitória.

22 – Mario Lehenbauer – pastor emérito com atuação no Espírito Santo por 12 anos.

23 –Natalino Pieper – pastor emérito; atuou em São Gabriel da Palha e em Santa Maria de Jetibá.

24 – Nilza Buss – fiel luterana.

25 – Nivaldo Geik Völz – pastor com atuação em Santa Teresa.

26 – Nivaldo Kiister – médico e ex-diretor do Albergue Martim Lutero.

27 – Nivaldo Schneider – pastor emérito; atuou em Pancas e Vila Velha.

28 – Roberto Schulze – fiel luterano.

29 – Valdir Baebler – fiel luterano.

30 – Vilmar Ricardo Wagner – pastor emérito; atuou em Cariacica, Serra e Domingos Martins.

Fonte: POLÍTICA ES