Leclerc quebra dominância da McLaren e conquista Pole; Bortoleto brilha no top 7

A Fórmula 1 viveu um sábado (02.08) de fortes emoções e reviravoltas na classificação para o Grande Prêmio da Hungria. Em uma sessão que prometia a hegemonia da McLaren, foi Charles Leclerc, da Ferrari, quem surpreendeu e cravou a pole position, frustrando os rivais que haviam dominado todos os treinos livres.

A sessão de qualificação começou com algumas baixas esperadas, mas também com surpresas. No Q1, ficaram pelo caminho Tsunoda, Gasly, Ocon, Hulkenberg e Albon. A verdadeira bomba, no entanto, veio no Q2, com a eliminação inesperada de Lewis Hamilton, ao lado de Bearman, Sainz, Colapinto e Antonelli, adicionando um tempero extra para a corrida de domingo.

Na “hora da verdade”, o Q3 reservou um desfecho eletrizante. Charles Leclerc mostrou que a Ferrari veio forte e, com uma volta impecável, assegurou a posição de honra no grid de largada, quebrando a sequência de lideranças da McLaren. Os pilotos da equipe laranja, Oscar Piastri e Lando Norris, ainda garantiram a segunda e terceira posições, respectivamente, confirmando o bom ritmo do carro.

Brasileiro Gabriel Bortoleto surpreende e termina à frente de Max Verstappen

A grande notícia para o público brasileiro veio com a performance espetacular de Gabriel Bortoleto. O jovem piloto nacional conquistou um incrível 7º lugar na classificação, demonstrando talento e consistência. O feito de Bortoleto ganha ainda mais relevância por ter terminado à frente de ninguém menos que o tricampeão Max Verstappen, que se classificou apenas na 8ª posição. Logan Sargeant e Hadjar completaram o top 10.

Fechando o top 6, tivemos George Russell na quarta posição, seguido por Fernando Alonso e Lance Stroll, que também mostraram bom ritmo.

Com o grid definido, a expectativa para o Grande Prêmio da Hungria é enorme. A corrida está marcada para as 10:00 (fuso de Brasília) deste domingo (03/08/2025), prometendo mais emoções e, quem sabe, novas surpresas, especialmente com a performance ascendente do brasileiro Gabriel Bortoleto.

