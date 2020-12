Leão Lobo volta a falar sobre Rose Miriam e Gugu Liberato: “Não era esposa dele”

Reprodução/O Dia Leão Lobo voltar a negar que Rose Miriam era casada com Gugu Liberato

Leão Lobo participou do “Superpop”, comandado por Luciana Gimenez na RedeTV, e falou sobre sua vitória no processo que Rose Miriam , ex-companheira de Gugu Liberato, move contra ele. A médica afirma que Leão Lobo mentiu ao falar sobre a relação dela com o apresentador. No entanto, Leão garante que só disse a verdade.

“Eu era muito amigo, frequentava a casa da dona Maria do Céu [mãe do Gugu]… Enfim, eu sabia tudo. Eu fui à maternidade quando nasceu o João Augusto. Eu tenho até hoje as duas camisolas, que ele deu uma pra Astrid e uma pra mim, com o nome dele, uma lembrança do nascimento”, iniciou Leão.

“Então eu sabia que ele [Gugu] tinha feito um acordo com ela [Rose Miriam], eles tinham assinado um acordo de parceria para ela ser a mãe das crianças. Mas ela não era a esposa dele”, completou.

O jornalista afirmou que entende Rose Miriam pleitear parte da herança. “Ela está pleiteando e eu entendo, até, ela ter ficado chateada… Mas eu não podia mentir. E aí agora eu ganhei. Ela pedia R$ 50 mil de indenização e eu acabei ganhando. Muita gente me pergunta se eu ganhei os R$ 50 mil. A gente não ganha nada, mas a pessoa que perde tem que pagar as custas do processo”.