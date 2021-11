Leão Lobo e Analice Nicolau desmascaram clonagem de WhatsApp: “Não caiam”; veja!

Reprodução/Instagram Leão Lobo e Analice Nicolau





Leão Lobo, que integra o elenco dos programas “Revista da Manhã” e “Fofoca Aí”, ambos da TV Gazeta, foi às redes sociais deixar um alerta para os seus seguidores não caírem nas armadilhas e esquemas tecnológicos, que se disseminaram e se diversificaram na pandemia.

Em um deles, golpistas pedem depósitos para a lista telefônica das vítimas, alegando ter trocado de número. Para dar mais veracidade, eles colocam foto da própria pessoa no perfil do aplicativo de mensagem.

“Atenção, estão tentando passar golpe no meu nome. Não caiam, não troquei de telefone, não estou pedindo dinheiro! Caso troque, vocês vão ficar sabendo porque eu aviso aqui ou minha filha avisará! Ok?”, escreveu o apresentador no Instagram.





Quem também passou por situação parecida e não deixou barato foi a jornalista Analice Nicolau, ex-âncora dos telejornais do SBT. Mesmo gravando e com o celular fora de área, ela conseguiu ser avisada e passar o recado adiante. Mais do que isso, prometeu tomar medidas cabíveis.

“Hoje, infelizmente alguém tentou se passar por mim para tirar dinheiro de algumas pessoas. O bom é que temos bons parceiros e contatos para chegar até quem fez isso”, declarou, lembrando que “é crime e precisa ser divulgado ao máximo que pudermos”.