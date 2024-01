Foto: Reprodução Lavar cabelo com sabonete é bom? saiba o que dizem os especialistas

Você provavelmente já vivenciou alguma situação na qual precisou lavar os cabelos com sabonete, não é mesmo? Afinal, na correria do dia a dia isso pode acontecer. Mas será que lavar as madeixas com sabonete corporal faz mal para os fios e o couro cabeludo? Vamos ajudar você a entender isso com base na opinião de especialistas.

Os sabonetes são produtos formulados para o uso corporal, entretanto, há quem use esses produtos recorrentemente nos cabelos e diga que os fios ficam ótimos. Mas será que isso é recomendado? Vamos te contar o que dizem os profissionais da beleza.

Pode lavar o cabelo com sabonete?

Sabemos que essa pode ser uma alternativa excelente e econômica, não é mesmo? Afinal, shampoos podem ter preços elevados. Porém, na prática isso pode não ser tão benéfico para as madeixas! De acordo com o Dr. Valcinir Bedin, Presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC) em entrevista ao All Things Hair , a orientação é de que se use produtos específicos para os cabelos na hora de lavar os mesmos.

O especialista afirma: “para os cabelos e couro cabeludo a orientação é que se use shampoos , que são feitos especialmente para isso”. Quer saber a razão pela qual o uso de produtos específicos é recomendado? Vamos te ajudar a entender.

O que acontece se lavar o cabelo com sabonete com frequência?

O couro cabeludo é mais sensível do que outras partes do corpo, então eles respondem de um jeito diferente aos produtos! Por isso, se você usa sabonete pra lavar o cabelo, acaba tirando muito da oleosidade natural da região, muito mais do que o necessário, o que pode causar um ressecamento excessivo e fazer mal aos fios, causando efeitos como:

Cabelos quebradiços.

Fios sem brilho.

Aparência ressecada.

O Dr. Valcinir pontua: “Os sabonetes possuem concentrações de detergentes diferentes daquelas dos shampoos, pois são feitos para retirar outro tipo de sujidade, podendo levar à descamação do couro cabeludo e até ao ressecamento dos fios”, e o mesmo princípio vale para os detergentes de limpeza.

Saiba mais sobre o uso de sabonetes e detergentes nos cabelos e como isso pode fazer mal assistindo ao conteúdo do médico Lucas Fustinoni:

