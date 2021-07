The Music Journal Brazil Laura Pausini estrelará filme com produção da Amazon em 2022

A Amazon Studios anunciou na tarde desta terça-feira (20), que iniciaram as filmagens de um novo filme italiano estrelado pela cantora Laura Pausini. O projeto, ainda sem título, baseado na ideia original da célebre cantora italiana, é escrito por Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio ) e Monica Rametta ( Un bacio, Il volto di un’altra ), dirigido por Cotroneo, produzido pela Endemol Shine Itália , e estará disponível exclusivamente no Amazon Prime Video em mais de 240 países e territórios em 2022.

Com mais de 70 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, Laura Pausini é uma das artistas italianas mais conceituadas globalmente. Seu alcance internacional faz com que ela se posicione de maneira única como uma cantora italiana.

Pausini recentemente colaborou com a compositora Diane Warren na canção Io Sì (See) , que ganhou o prêmio de Melhor Canção Original em um filme no Globo de Ouro , e foi a primeira mulher na história da música italiana a ser indicada ao Oscar de Melhor Canção Original para a mesma música , que ela também cantou durante a cerimônia de premiação do Oscar de 2021, filmada em Los Angeles (EUA) e transmitida para todo o mundo.

Com este novo projeto, Laura Pausini faz sua estreia cinematográfica em um filme que gira em torno dela e de sua história extraordinária.

Baseado em uma ideia original de Pausini , o filme é escrito por Ivan Cotroneo e Monica Rametta e Gherardo Gossi ( Diaz, Le sorelle Macaluso ) atuará como diretor de fotografia. O diretor Ivan Cotroneo, um dos nomes mais prestigiosos do cinema italiano, dá forma a este novo conceito de narrativa que vai colocar a cantora diante de uma câmera de longa-metragem pela primeira vez para este projeto único.

Este filme inovador cria um novo gênero, abrindo espaço para o amor de Pausini pelo cinema e revela sua verdadeira alma ao público por meio de vislumbres nunca antes vistos de sua vida privada e profissional, ao mesmo tempo que lhe dá uma grande oportunidade de descobrir novos aspectos desconhecidos da ela mesma de seu mundo, que será revelado ao público pela primeira vez.

“Já fazia algum tempo que recebia ofertas de projetos para o cinema, mas não conseguia encontrar nada especial o suficiente para dedicar meu tempo e energia” , diz Laura Pausini . “Não sentia urgência em contar a minha história e procurava um roteiro inovador. Em fevereiro de 2020, conheci o Amazon Studios e durante uma de nossas reuniões percebi que havia uma história que nunca havia contado que era importante para mim e que agora queria compartilhar. Estou feliz que eles imediatamente apoiaram minha ideia artística com entusiasmo. Tentaremos contar essa história da maneira que eu achar mais sincera, como sempre fiz com a música, desta vez com toda minha paixão pelo cinema. Pouco antes da vitória no Globo de Ouro, comecei a trabalhar com um autor e diretor italiano que respeito muito, e nossa colaboração gerou essa loucura que estou me preparando para enfrentar com muita dedicação e que tenho certeza que vai surpreender até mesmo quem pensa que me conhece bem!” .

“Estamos honrados em dar as boas-vindas à Laura na família Amazon Studios; uma artista extraordinária que é amada e celebrada em todo o mundo”, disse Georgia Brown, Head de Conteúdo Original Europeu para o Amazon Studios . “Este filme Original Amazon italiano é um projeto verdadeiramente inovador e estamos muito satisfeitos por trabalhar com criadores pioneiros para criar uma história única e atraente para nossos clientes. Estamos ansiosos para encantar o público do Prime Video em todo o mundo com a incrível história de Laura”.