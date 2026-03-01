Laura Keller volta ao centro de polêmica após vídeos íntimos vazarem fora de plataforma

A influenciadora e empresária Laura Keller voltou a ter o nome em evidência após gravações íntimas com o criador de conteúdo adulto Marcos Garcia, conhecido como Sarado Carioca, começarem a circular fora da plataforma onde foram publicadas originalmente.

Os registros haviam sido divulgados inicialmente no Privacy, mas um dos vídeos foi compartilhado pelo próprio criador em seu perfil no X (antigo Twitter), com legenda provocativa, ampliando a repercussão nas redes.

A exposição do material fora do ambiente pago gerou forte debate online.

Disputa recente com ex

A nova controvérsia surge pouco tempo após o embate público entre Laura e o ex-companheiro Thales Alves.

Em janeiro, os dois trocaram acusações nas redes sociais sobre a administração de uma plataforma de conteúdo adulto criada quando ainda estavam juntos.

Thales afirmou ter participado da produção e defendeu o encerramento da conta após o término, dizendo que levaria o caso à Justiça.

Laura, por sua vez, declarou que a conta estava vinculada ao seu nome e que sempre houve acordo de divisão de lucros.

Ela também afirmou ter oferecido a retirada dos conteúdos em que o ex aparecia e o pagamento da parte combinada.

Trajetória conhecida do público

Laura ganhou grande visibilidade após vencer, ao lado de Jorge Sousa, a primeira edição do Power Couple Brasil, da Record.

Desde 2022, sua vida pessoal e profissional tem sido frequentemente acompanhada nas redes, especialmente após o fim do casamento e os relacionamentos seguintes.

Até o momento, não houve novo posicionamento público da influenciadora sobre a circulação recente dos vídeos.

Clique aqui e assista o vídeo.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp