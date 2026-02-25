Lauana Prado celebra aniversário do enteado com linda declaração: ‘Amor’

A cantora sertaneja Lauana Prado emocionou os seguidores nesta quarta-feira (25), ao celebrar mais um ano de vida do enteado, Bento. O menino, filho da influenciadora Tati Dias, recebeu uma homenagem carinhosa da artista nas redes sociais.

No texto publicado, Lauana relembrou que conheceu Bento ainda bebê e destacou que, desde o primeiro encontro, sentiu uma conexão especial. Segundo ela, a relação entre os dois foi construída com afeto, cumplicidade e admiração ao longo dos anos.

“Hoje é aniversário desse carinha que, desde o primeiro dia que o conheci, me ensinou um pouco mais sobre o amor. Daquele que não cobra, que cuida e que se doa sem esperar nada em troca”, iniciou a cantora, ao recordar a primeira visita à casa de Tati, quando teve o primeiro contato com o pequeno.