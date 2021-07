Latino tira DJ Ivis de clipe: ‘prejuízo infinitamente menor que o da Pamella’

Mario Andrade /ma_flicks Latino grava clipe com Rogerinho e DJ Ivis

Após as acusações de agressão contra o DJ Ivis , que vieram a público neste domingo (11), após a mulher e mãe da filha dele, Pamella Holanda, compartilhar imagens sendo agredida pelo artista dentro de casa e na frente da bebê de apenas 9 meses, o cantor Latino se pronunciou para esclarecer como será o lançamento de sua nova música, que até então contaria com a participação de Ivis. Segundo Latino, o DJ será cortado tanto da música quanto do clipe, porque ele jamais compactuaria com qualquer forma de agressão à mulher.

“Eu estaria lançando agora, dia 6 de agosto, uma música nova com participação especial dele e do Rogerinho. Cheguei a conclusão de que não vale à pena mantê-lo nesse clipe. Vou ter que exclui-lo do clipe, da música, de tudo. Não posso pactuar com esse tipo de agressão. Sou contra agressão às mulheres, porque isso não faz parte do meu crescimento”, diz o artista, que afirma ainda não se importar com o prejuízo de ter que refazer todo o trabalho.

“Eu sei que o prejuízo será incalculável, mas será infinitamente menor que o prejuízo da Pamella, que é emocional. Já estávamos com tudo organizando pro lançamento. Voltando agora pro Rio pra conversar com a gravadora e ver o que vamos fazer. Mas de cara meu empresário está de acordo comigo em relação a excluí-lo do clipe. Vamos ter que refazer o clipe. Será um prejuízo financeiro, mas não posso pactuar com isso”, finaliza Latino.