Latino sofre acidente de ônibus em rodovia de SP, mas passa bem: ‘Livramento’

O cantor Latino e sua equipe sofreram um acidente de ônibus na madrugada desta sexta-feira (6), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Matão. Apesar do susto, o artista não se feriu. Dois integrantes da equipe, um baixista e um roadie, tiveram apenas ferimentos leves.

Segundo a assessoria do cantor, o acidente aconteceu quando o grupo saía de um show em Mogi das Cruzes com destino a São José do Rio Preto. O motorista perdeu o controle do ônibus, que atravessou a pista. Felizmente, não havia veículos no sentido contrário no momento do ocorrido.

Nas redes sociais, Latino compartilhou fotos do acidente e agradeceu pelo que chamou de “livramento”. De acordo com a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, o ônibus levava 17 pessoas, não houve vítimas e o veículo foi liberado pouco depois, seguindo viagem normalmente.