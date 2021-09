Latino rebate Val Marchiori: “Ela precisa pensar no que fala”

Reprodução/Instagram Val Marchiori e Latino

Latino não gostou nada de saber que Val Marchiori contou que o cantor propôs dos dois formarem um casal em um tradicional baile de Carnaval para ‘bombar’ e ‘aparecer’ na mídia em uma recente entrevista. “Alguém lembra de um baile da Vogue que eu estivesse solteiro? Jamais fiz marketing dos meus relacionamentos até porque quem me conhece sabe que só me relaciono quando estou apaixonado. Sou movido a paixão. O que ela falou não combina nem com meu caráter nem com a minha história. Respeito essa senhora, mas ela precisa pensar no que fala e qual a proporção e prejuízo moral pode causar as pessoas”, detonou Latino.

A socialite fez a revelação no podcast ‘Papagaio falante’, comandado por Sérgio Mallandro e Luiz França, Val Marchiori fez uma revelação sobre o relacionamento de fachada. “Você acredita que o Latino teve a capacidade de um dia me ligar. Entrevistei ele no quadro ‘Elas querem saber’. Aí ia ter o Baile da Vogue, eu tava sozinha e ele disse: ‘Val, vamos aparecer no baile como namorados?’. Eu falei: ‘Euuu? O quê????!’ Nem conhecia ele direito. E ele disse: ‘Porque a gente vai bombar, eu faço uma declaração para você’. Tô fora, nunca faria isso por fama, para aparecer”, contou Val, que ainda o chamou de ‘trunqueiro’.“Tudo o que ele fala, não dá para confiar muito não”, complementou.