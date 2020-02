Latino planeja lançar música com Wesley Safadão e Ivete Sangalo

Latino vai passar o Carnaval se apresentando em camarotes no Rio de Janeiro e no Recife. Ele já disse que queria diminuir o ritmo e pendurar as chuteiras até 2021. Afinal, já são mais de 25 anos de carreira. Mas parece ter mudado de ideia e está cheio de projetos.

Latino revela projetos de parceria com grandes nomes da música brasileira

“Nunca cogitei me aposentar, estou longe disso. Falei que vou diminuir o ritmo de shows de estrada”, explicou Latino. O cantor do refrão “Oh Baby me Leva” falou ao IG sobre o projeto de uma parceria especial. Planeja lançar uma música com Ivete Sangalo e Wesley Safadão e brinca: “Imagina como seria essa festa no apê do Latino?”.

Latino nega os rumores de que irá deixar os palcos

“Muito trabalho! Estou com agenda lotada de shows , ainda bem né? Tenho shows pelo Brasil todo. Nesse carnaval a minha folia vai ser no palco, cantando e animando a galera”, comenta Latino.

Além disso, conta que gravou o clipe de “Safado e Carinhoso” com o cantor de forró Rafa Mesquita em uma mansão em Porto de Galinhas, paraíso em Pernambuco. Latino afirma que está muito feliz com o resultado do trabalho e chama atenção com o cabelo platinado.