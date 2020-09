Latino e noiva testam positivo para Covid-19: “Cumprimos todas as orientações”

Divulgação Latino revela projetos de parceria com grandes nomes da música brasileira





Na tarde desta quinta-feira (03), Latino publicou um comunicado no Instagram informando que ele e sua noiva, Rafaella Ribeiro, foram diagnosticados com Covid-19. Na publicação, o cantor disse que cumpriram todas as orientações de distanciamento social, mas mesmo assim o resultado positivo veio.

“Testamos positivo para Covid-19 hoje, eu e minha noiva, Rafaella. Mas Deus está no controle e temos nossa consciência tranquila de que cumprimos todas as orientações de distanciamento social. Vamos passar por essa com fé e a certeza de que vai dar tudo certo, assim como milhares de brasileiros que também testaram positivo nessa pandemia. Contamos com a torcida e o carinho de todos que nos cercam. Deus é fiel!”, escreveu.